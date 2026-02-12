Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула припущення про те, що вона може претендувати на посаду президента ФРН у наступному році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не претендуватиме на посаду президента ФРН у наступному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію видання Spiegel.

Меркель заперечила чутки, що вона може претендувати на посаду президента Німеччини. «Про це не може бути й мови», – заявила речниця колишньої канцлерки.

Справа у тому, що не так давно таблоїд Bild повідомив, що у керівництві Християнсько-демократичного союзу нібито стурбовані, що «Зелені» можуть номінувати Меркель на президентську посаду. Виявляється, що це не так.

«Поки що ми не обговорювали та нічого не вирішували щодо федеральних президентських виборів», – зазначила лідерка фракції Брітта Гасельманн.

Відомо, що Ангела Меркель 20 лютого візьме участь у партійному з’їзді ХДС.

Саме ж рішення щодо наступника Франка-Вальтера Штайнмаєра має бути ухвалене найближчим часом. При цьому варто нагадати, що у Німеччині ексканцлери ще ніколи не ставали президентами.

Зазначимо, у своїй книзі та в інтерв’ю угорському онлайн-виданню Partizan ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель віднайшла зв’язок між пандемією Covid-19 та початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вона Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів, що вилітають з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк.