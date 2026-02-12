Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Меркель заперечує спекуляції щодо кандидатури на посаду федерального президента
фото з відкритих джерел

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула припущення про те, що вона може претендувати на посаду президента ФРН у наступному році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не претендуватиме на посаду президента ФРН у наступному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію видання Spiegel.

Меркель заперечила чутки, що вона може претендувати на посаду президента Німеччини.  «Про це не може бути й мови», – заявила речниця колишньої канцлерки.

Справа у тому, що не так давно таблоїд Bild повідомив, що у керівництві Християнсько-демократичного союзу нібито стурбовані, що «Зелені»  можуть номінувати Меркель на президентську посаду. Виявляється, що це не так.

«Поки що ми не обговорювали та нічого не вирішували щодо федеральних президентських виборів», – зазначила лідерка фракції Брітта Гасельманн. 

Відомо, що  Ангела Меркель 20 лютого візьме участь у партійному з’їзді ХДС. 

Саме ж рішення щодо наступника Франка-Вальтера Штайнмаєра має бути ухвалене найближчим часом. При цьому варто нагадати, що у Німеччині ексканцлери ще ніколи не ставали президентами. 

Зазначимо, у своїй книзі та в інтерв’ю угорському онлайн-виданню Partizan ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель віднайшла зв’язок між пандемією Covid-19 та початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вона Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах. 

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів, що вилітають з німецьких аеропортів у четвер, оскільки пілоти та бортпровідники влаштували одноденний страйк.

Читайте також:

Теги: Ангела Меркель президент Німеччина вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
27 сiчня, 08:39
Сегуру позиціонує себе як представника сучасних і поміркованих лівих, здатних бути арбітром у політичних кризах і гарантом демократичних цінностей
Португалія обрала президента: ним став соціаліст Антоніу Жозе Сегуру
9 лютого, 00:59
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
17 сiчня, 22:14
Трамп урочисто відкрив новий дорожни знак
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
17 сiчня, 22:06
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
31 сiчня, 20:22
Зеленський анонсував, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність України
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
1 лютого, 20:20
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
4 лютого, 07:07

Політика

США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
Мирні переговори. Генсек НАТО пояснив, чому несправедливо критикувати США
Естонія депортувала росіянина через підозру у зборі розвідданих (фото)
Естонія депортувала росіянина через підозру у зборі розвідданих (фото)

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua