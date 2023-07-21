Зеленський звільнив Пристайка з посади посла

Вадим Пристайко був послом Великої Британії і Північної Ірландії

Пристайко назвав відповідь Зеленського Воллесу «нездоровим сарказмом»

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Відповідний указ №442/2023 опублікований на сайті глави держави.

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«Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади надзвичайного і повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом», – ідеться в документі.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

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Зеленський, в свою чергу, прокоментував слова Воллеса.

Пристайко ж назвав «нездоровим сарказмом» слова президента України Володимира Зеленського у відповідь на звинувачення міністра оборони Британії Бена Воллеса у «недостатній вдячності» за військову допомогу.