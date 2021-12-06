Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена з Путіним узгодили позиції

Уже завтра відбудуться перемовини між очільниками США та РФ

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен провели розмову перед самітом американського і російського лідерів Джо Байдена і Володимира Путіна. Бесіда пройшла телефоном. Про це повідомляє Twitter Зеленського.

«Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна», – написав Зеленський.

За його словами, у ході бесіди з американською стороною досягнуто домовленості й надалі діяти спільно та скоординовано. Зеленський подякував держсекретарю за підтримку України.

«Нічого про Україну без України», – додав глава держави.

Узгодили позиції з @SecBlinken перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про без . pic.twitter.com/U50FrItOPZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Нагадаємо, Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена і Путіна узгодили позиції.

Як стало відомо, Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

Також українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним.

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