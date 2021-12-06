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    Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена з Путіним узгодили позиції

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    Президент України поговорив із держсекретарем США - Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена з Путіним узгодили позиції

    Президент України поговорив із держсекретарем США

    Фото: Тwitter.com/ZelenskyyUa

    Уже завтра відбудуться перемовини між очільниками США та РФ

    Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен провели розмову перед самітом американського і російського лідерів Джо Байдена і Володимира Путіна. Бесіда пройшла телефоном. Про це повідомляє Twitter Зеленського.

    «Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна», – написав Зеленський.

    За його словами, у ході бесіди з американською стороною досягнуто домовленості й надалі діяти спільно та скоординовано. Зеленський подякував держсекретарю за підтримку України.

    «Нічого про Україну без України», – додав глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена і Путіна узгодили позиції.

    Як стало відомо, Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

    Також українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним.

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    Теги: США Володимир Зеленський президент Ентоні Блінкен
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    Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена з Путіним узгодили позиції