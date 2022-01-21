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    Зеленський показав фото вечері з Дудою

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    Володимир&nbsp;Зеленський висловив подяку колезі за гостинність - Зеленський показав фото вечері з Дудою
    Володимир Зеленський висловив подяку колезі за гостинність
    фото: president.gov.ua

    Президенти прогулялися горами та продовжили спілкування за столом

    Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда пізно ввечері 20 січня поспілкувалися неформально після офіційних переговорів у резиденції «Вісла». Фото спільної вечері в кафе Зеленський опублікував у Instagram.

    «Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування», – підписав фото президент України.

    Як видно на фото, главам держави поставили на стіл солодку та мінеральну воду, гарячі напої та страву.

    Зеленський висловив подяку колезі за гостинність.

    Напередодні стало відомо, переговори Дуди і Зеленського тривали до ночі. Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

    Зазначалося, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».

    Як повідомлялося 20 січня, Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі. За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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    Зеленський показав фото вечері з Дудою