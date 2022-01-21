Зеленський показав фото вечері з Дудою

Президенти прогулялися горами та продовжили спілкування за столом

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда пізно ввечері 20 січня поспілкувалися неформально після офіційних переговорів у резиденції «Вісла». Фото спільної вечері в кафе Зеленський опублікував у Instagram.

«Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування», – підписав фото президент України.

Як видно на фото, главам держави поставили на стіл солодку та мінеральну воду, гарячі напої та страву.

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Зеленський висловив подяку колезі за гостинність.

Напередодні стало відомо, переговори Дуди і Зеленського тривали до ночі. Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

Зазначалося, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».

Як повідомлялося 20 січня, Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі. За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.