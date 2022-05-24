Зеленський пояснив, у чому унікальність Путіна

«У них така структура прийняття рішень у державі, що без нього жодні рішення не приймаються»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з очільником Кремля Володимиром Путіним лише для вирішення питання припинення війни. Про це він сказав під час виступу в Українському домі в Давосі.

«Я готовий зустрічатися з Путіним лише задля вирішення питання припинення війни», – зазначив Зеленський.

Він переконаний, що в РФ без Путіна не приймаються жодні рішення. «У них така структура прийняття рішень у державі, що без нього жодні рішення не приймаються. Усі інститути у них об'єднані одним рішенням – рішенням президента російської федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення про припинення війни, – то без нього цього рішення не буде», – наголосив Зеленський.

Тому для припинення війни не обійдеться без зустрічі з президентом РФ, вважає глава Української держави.

«А після того, що вони наробили, звичайно, ви розумієте, що великого бажання щодо цих зустрічей точно немає. І великого бажання зустрічатися з посередниками немає, не повинно бути, і не буде. Тому я, в принципі, не сприймаю будь-якої зустрічі з кимось із Російської Федерації, крім президента РФ, і лише в тому випадку, якщо на столі буде одне питання – припинення війни. Усе. Про інше нема про що говорити», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, днями заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що Росія готова до переговорів із Україною.

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