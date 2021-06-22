Річниця нападу Гітлера, оздоровлення від Зеленського, обвал на Одещині. Найголовніше за 22 червня

На Одещині стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів

На Одещині стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів

«Главком» підготував найголовніші новини за 22 червня.

В Україні починає діяти загальнонаціональна програма «Здорова Україна», метою якої є досягнення довшої тривалості життя українців.

В Україні 22 червня відзначали День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря, під землею могли опинилися люди.

«Главком» підготував найголовніші новини за 22 червня.

Річниця нападу Гітлера на СРСР. Меркель поговорила із Зеленським і Путіним

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цього дня 1941 року попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини вздовж всієї лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Розпочалася війна 1941-1945 років, яка стала складником Другої світової війни

Глава України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві.

Зеленський провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Також пресслужба Кремля повідомила, що Меркель у вівторок зателефонувала президенту РФ Володимиру Путіну у зв’язку з річницею нападу на СРСР.

В «Укрзалізниці» відзвітували про 1,7 мільярда збитків за квартал

За перший квартал 2021 року акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке підпорядковується Кабінету Міністрів України, відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярда гривень.

Середня кількість працівників в компанії за перші три місяці року становить 243 387 особи, що менше на 8,6 тис осіб за такий самий період минулого року.

Зеленський презентував програму «Здорова Україна»

Президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для покращення імунітету усіх учнів шкіл. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування (зокрема, нове шкільне меню), популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки, щоб можна було знайти ці спортивні гуртки, тощо.

Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року, уточнив президент.

Військові навчання Sea Breeze: у 2021 рекордна кількість країн-учасниць

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових із 32 країн.

«Цьогорічні навчання Сі Бріз мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань: 32 країни з 6 континенті, 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу», – розповіли у посольстві.

Представники посольства наголосили, що навчання Sea Breeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні. Цьогоріч про свою участь в Sea Breeze-2021 офіційно оголосив шостий флот ВМС США.

На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря, під землею могли опинилися люди.

Рятувальники, які прибули на місце зсуву, встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

Тести на Covid-19 для туристів можуть повернути: РНБО збирається на засідання

У середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Одне з питань стосується загрози появи в Україні «індійського» штаму коронавірусу («Дельта»).

Керівництву держави необхідно посилити контроль на кордоні за громадянами, котрі прибувають з країн, де виявили вказаний варіант Covid-19. Йдеться про повернення обов’язкового ПЛР-тестування на кордоні також для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку з Туреччини, Єгипту тощо.

Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».

Пилова буря у столиці: киянам радять не виходити з дому

Столичні екологи опрацювали показники автоматичної системи моніторингу повітря за 22 червня. За результатами моніторингу якості повітря, на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу.

За даними космічних спостережень, над територією Астраханських степів виникла пилова буря. «Астраханський суховій» зачепив і місто Київ. Це стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

«Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

Справа Шеремета. Суд продовжив запобіжний захід Антоненку

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Як заявила на засіданні головуюча суддя Оксана Голуб, Антоненко ще два місяці перебуватиме під домашнім арештом.

Також клопотання захисника про зміну запобіжного заходу іншій фігурантці справи – Юлії Кузьменко – суд залишив без задоволення.

Як відомо, 30 квітня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.