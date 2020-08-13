Чехія викликала посла Білорусі через заяву Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чеський уряд висловив протест у зв'язку з обвинуваченням білоруського лідера в причетності Чехії до протестів у республіці

МЗС Чехії викликало посла Білорусі для роз'яснення слів президента республіки Олександра Лукашенка про причетність чеської влади до організації антиурядових протестів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек.

«Посол Білорусі був викликаний у середу в МЗС для дачі пояснень з приводу заяви президента Лукашенка, з якою ми жодним чином не можемо погодитися. Ми хочемо з'ясувати, чому він вимовив такі слова», - заявив міністр журналістам.

Також Петржічек зазначив, що уряд висловив протест у зв'язку із заявою білоруського лідера.

«Чекаємо подання доказів (слів Лукашенка). Ми висловили рішучий протест у зв'язку із цією заявою, спрямованою проти Чехії», - підкреслив глава МЗС.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.