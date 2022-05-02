Словаки відреагували на ідею відмови від російського газу

Соціологічне опитування показало бажання жителів Словаччини і надалі використовувати газ із РФ

Словацьке соціологічне агентство Focus у квітні провело опитування громадян країни щодо можливого ембарго на російський газ. Більшість жителів Словаччини на ідею відмови від російського газу відреагували негативно. Про це повідомляє Euractiv.

60% опитаних висловилися проти припинення імпорту російського газу. За відмову від газу із РФ тільки 32%. До того ж, лише 7% словаків вимагають негайної відмови від закупівлі газу у Росії, а 25% опитаних висловлюються за поступове припинення постачання російського газу.

Соціологи відзначили, що найбільше проти російського газу виступають виборців правлячих політсил – правоцентристської партії «Звичайні люди» та ліберальної «Свобода і солідарність». Також відмову від закупівлі газу в РФ висловилася частина виборців ще однієї ліберальної політсили, «Прогресивної Словаччини».

Виборці ж лівоцентристської партії «Курс» та ультраправої «Республіки» дали найменший відсоток голосів за газове ембарго та відмову власне Словаччини від газу із Російської Федерації.

Нагадаємо, що ідею перестати купувати газ у Росії не підтримують різні країни Євросоюзу. Так, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер прямо заявив – його країна погоджується із усіма санкціями проти Росії, але не з газовим ембарго.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, аргументуючи свою позицію, яка полягає у продовженні закупівлі газу у Росії, заявив, що, на його думку, газове ембарго жодним чином не вплине на війну, яку Росія веде на території України – бо, мовляв, Володимир Путін не прислуховується до економічних аргументів.

Позицію очільника федерального уряду підтримала і Торгово-промислова палата Німеччини, що, попри усі «драматичні події в Україн», виправдати газовий бойкот Росії неможливо.