Як правильно саджати колишніх президентів

Порошенко неприємно здивує політичних опонентів. Він повернеться в Україну і гідно пройде чистилище. І ніхто і ніщо не буде забуто

Реальна оцінка підозрі: ні Генпрокурор, ні її перший заступник не підписали цю ахінею

Щодо чергової підозри П. Порошенку.

1. Висувати підозру екс Президенту – завжди особливо ретельна робота. Я був першим Генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку в усіх трьох судових інстанціях. Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило неспростовні докази, зокрема – у вигляді підпису Януковича під листом до Путіна із закликом ввести окупаційні війська на нашу територію. Нічого подібного немає ні в цій, ні в раніше порушених понад 100 справах проти П. Порошенка.

2. Я публічно казав ще пару тижнів тому, що Президент Зеленський не знає, чим похвалитися перед українцями в новорічному посланні. Тому поставив задачу ОПУ підписати за всяку ціну підозру лідеру опозиції. Дана підозра не має жодної юридичної ваги, це просто елемент відосика.

3. Для вручення підозри був обраний день, коли Порошенко планував вилетіти на заплановані раніше міжнародні зустрічі. Хотіли б вручити – могли б легко перекрити рух автомобіля. Але хотіли іншого - імітації втечі, щоб мати можливість оголосити Порошенка в розшук і затримати його з автоматниками по поверненню. Саме це відео було потрібне для реанімації зів‘ялого рейтингу Зе та його слуг.

4. Звертаю увагу, що ні Генпрокурор, ні її перший заступник не підписали цю ахінею. Це і є реальна оцінка підозрі.

5. Закупівля укр вугілля з шахт на тимчасово окупованих територіях в 2014 рр не приводило до сплати податків терористичним псевдореспублікам, бо шахти згідно укр закону були зареєстровані в Києві. ( Загалом такі перереєстровані підприємства з тимчасово окупованих територій в 2014-16 рр сплатили 20 млрд грн до укр бюджету) Відтак всі податки йшли Україні. А готівкові кошти видавалися з підписами шахтарям по зарплатним відомостям. Говорити при цьому про фінансування тероризму - маячня.

6. Цинізм ситуації в тому, що саме з часу президентства Зеленського Україна перейшла до закупівлі вугілля прямо у РФ. Заг сума – понад 3 млрд дол. Податки при цьому йдуть в тому числі й на утримання окупаційних військ в Криму та ОРДЛО.

7. Кожен відповідальний лідер, який стоїть перед загрозою енергетичного колапсу і чергового військового вторгнення, мав би дбати про об‘єднання суспільства. Зеленський діє рівно навпаки. Він розколює суспільство, чим полегшує задачу Путіну.

8. Не сумніваюся, що Порошенко неприємно здивує політичних опонентів. Він повернеться в Україну і гідно пройде чистилище. І ніхто і ніщо не буде забуто.

9. Історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. Від сфабрикованої справи проти С. Хмари в часи здобуття Незалежності до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу.

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Джерело: блог Юрія Луценка

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