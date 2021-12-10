Зеленський розповів, чому у деяких регіонах України відключають світло
За словами президента, це відбувається заради підняття «інформаційної хвилі»
Поодинокі випадки відключення електропостачання, що відбуваються останнім часом у деяких населених пунктах України, свідчать про намагання певних сил здійняти «інформаційну хвилю» та підігріти паніку всередині країни. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив під час інтерв’ю телеканалу 1+1.
«Шантаж, він буде відбуватися іноді на місцевому рівні, то там, то там. Це просто такі кроки для того, щоб зробити таку інформаційну невеличку хвилю. Для того, щоб це показати у тих чи інших засобах масової інформації», – зазначив президент.
При цьому, на думку Зеленського, глобально енергетична ситуація в Україні є стабільною.
«У нас все є для того, щоб забезпечити нормальне проходження опалювального сезону стабільне. Тарифи будуть нормальні, як ми і говорили. Відключень ніяких масових не буде», – запевнив Зеленський.
Зазначимо, що найбільшим приватним інвестором енергетичної галузі України є компанія ДТЕК, що належить Рінату Ахметову.
Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.
Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.
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