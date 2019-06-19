Зеленський затвердив нових представникік України на переговорах в Мінську
Перша зустріч нового складу членів української групи в ТКГ відбулась 3 червня
Фото: пресслужба Адміністрації президента
Затверджені керівники чотирьох робочих підгруп у Тристоронній контактній групі
Президент Володимир Зеленський призначив представників України у Тристоронній контактній групі.
Як говориться в указі №414/2019, в групу увійшли:
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- Боднар Богдан Володимирович – у робочій підгрупі з безпекових питань;
- Веремій Ігор Григорович – у робочій підгрупі з соціально- економічних питань;
- Лутковська Валерія Володимирівна – у робочій підгрупі з гуманітарних питань;
- Моцик Олександр Федорович – у робочій підгрупі з політичних питань.
Нагадаємо, 3 червня Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
А 5 червня в Мінську відбулось засідання ТКГ в новому складі. Тоді спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що на наступному засіданні обговорять зняття економічної блокади з Донбасу. Наступного дня Леонід Кучма пояснив, що по факту блокади і так не існує, а підприємства на окупованій території, які бойовики націоналізували, треба повернути законним власникам.