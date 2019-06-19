Зеленський затвердив нових представникік України на переговорах в Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перша зустріч нового складу членів української групи в ТКГ відбулась 3 червня Фото: пресслужба Адміністрації президента

Затверджені керівники чотирьох робочих підгруп у Тристоронній контактній групі

Президент Володимир Зеленський призначив представників України у Тристоронній контактній групі.

Як говориться в указі №414/2019, в групу увійшли:

Боднар Богдан Володимирович – у робочій підгрупі з безпекових питань;

Веремій Ігор Григорович – у робочій підгрупі з соціально- економічних питань;

Лутковська Валерія Володимирівна – у робочій підгрупі з гуманітарних питань;

Моцик Олександр Федорович – у робочій підгрупі з політичних питань.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

А 5 червня в Мінську відбулось засідання ТКГ в новому складі. Тоді спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що на наступному засіданні обговорять зняття економічної блокади з Донбасу. Наступного дня Леонід Кучма пояснив, що по факту блокади і так не існує, а підприємства на окупованій території, які бойовики націоналізували, треба повернути законним власникам.