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    Київське метро усіх пускає безкоштовно

    У метрополітени заявили, що оперативно будуть повідомляти про додаткові вказівки в разі змін - Київське метро усіх пускає безкоштовно
    У метрополітени заявили, що оперативно будуть повідомляти про додаткові вказівки в разі змін
    фото: pravda.com.ua

    Метро працює у штатному режимі

    Столичний метрополітен безкоштовно пускає усіх охочих. Про це постійно оголошують у гучномовцях на станціях метро. Проїзд у метро наразі зробили безкоштовним для всіх пасажирів.

    Метро працює у штатному режимі. У пресслужбі метрополітену заявили, що оперативно будуть повідомляти про додаткові вказівки в разі змін.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

    Нагадаємо, станом на 7.50 на виїздах з міста Києва та утворилися кілометрові затори. За даними Google.Карти, також великі затори є на дорогах у передмісті. Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок. В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    Теги: МВС Київ війна кордон
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    Київське метро усіх пускає безкоштовно