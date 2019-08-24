Зеленському подобаються дві людини на посаду прем’єра, але хто ці кандидати, він не сказав



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Соня Кошкина

Я повинен ухвалити це рішення цього тижня, більше нікуди тягнути – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатів у прем’єри двоє, але не назвав їхні прізвища.

Про це він сказав під час прийому з нагоди Дня Незалежності, повідомляє LB.ua.

«Я повинен ухвалити це рішення цього тижня, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє», – сказав президент.

За його словами, новий прем’єр повинен бути готовий до вирішення проблем в економіці.

«Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання», – додав він.

Нагадаємо, що фаворитом на пост прем’єр-міністра оглядачі називають Олексія Гончарука, заступника голови Офісу президента.