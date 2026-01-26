Тимошенко повідомила суд про результати незалежної експертизи аудіозапису НАБУ

Головна Країна Політика
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Юлія Тимошенко
фото: ba.org.ua

Аудіодоріжка містить сліди постпродакшену, – процитувала Тимошенко витяги зі звіту експертизи

Аудіозапис НАБУ – сфальшований і скомпільований. Незалежні експерти мають беззаперечні докази цього. Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час розгляду апеляції.

«У наданих даних є сильні індикатори зовнішнього втручання й постобробки… Отже, трактувати доріжку як сирий безперервний матеріал не можна. Аудіодоріжка містить сліди постпродакшену», – процитувала Юлія Тимошенко витяги зі звіту експертизи, проведеної Аналітичною платформою цифрових медіа PrismVote Analitics 2025.

За словами лідерки «Батьківщини», це вкотре підтверджує замовний характер справи НАБУ.

«Вони мають вказівку це робити. Тут на кожному кроці порушення», – обурилася Юлія Тимошенко.

Раніше лідерка «Батьківщини» заявила, що справа проти неї – це політичне замовлення.

Нагадаємо, за  Юлію Тимошенко внесено 33 млн грн застави. Раніше нардепка стверджувала, що не планує вносити особисті кошти на заставу, яку їй визначив Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

 

Теги: САП НАБУ Батьківщина Юлія Тимошенко

