Журналісти з Франції потрапили під обстріл рашистів у Слов'янську (відео)

Журналістів телеканалу «France 24» працювали над сюжетом про роботу українських рятувальників

Роботу журналістів перервали обстріли росіян

Кореспонденти французького телеканалу «France 24» знімали сюжет у Слов'янську і потрапили під обстріл 3 липня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що робота журналістів французького телеканалу «France 24» над сюжетом про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян.

Мешканці міста прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, аж почався обстріл. Кадри «прильотів» журналісти із сюжету не вирізали.

Журналісти зазначають, що з захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ і Слов'янськ. Останній зазнав інтенсивного обстрілу в неділю, що й зафіксувала камера.

Раніше німецькі журналісти потрапили під обстріл рашистів біля Лисичанська (відео).

Нагадаємо, під Києвом іноземні журналісти потрапили під обстріл, гатив російський диверсант.