Саакашвілі побачив перші ознаки розпаду Росії

Українці вірять у власні сили і вирішують, які умови ставити

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, проаналізував, як українці змінюють умови миру. За його слова, помітні ознаки того, що РФ прямує до розпаду, і політики вже не соромляться про це говорити.

За словами Саакашвілі, на перших переговорах, коли загарбницька армія Росії стояла неподалік від Києва, українці вимагали відступу окупантів на позиції 24 лютого та відтермінування питання Криму на 15 років.

Згодом, після кількох місяців мовчання, сказали, що погодимося на мирну угоду лише за умови повної деокупації, тобто на кордони 1991 року, включно з Кримом.

«Зараз, після історичної перемоги в Харкові, з'явилася нова умова: повна капітуляція Росії і репарації, а міністр оборони України і дуже впливовий секретар Радбезу тихенько говорять про розпад Росії на десятки країн. Ось що означає повна віра у власні сили та щоденні перемоги», – написав Саакашвілі.

Також раніше Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз.

Яке відомо, на Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією.

Триває 201 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.