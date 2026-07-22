Зустріч із Трампом та прощання з сенатором Гремом: Зеленський готує візит до США

Президент був запрошений на похорони сенатора Ліндсі Грема

Поїздка ймовірно відбудеться в кінці липня

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість візиту до Сполучених Штатів Америки вже до кінця липня, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Основна мета поїздки – участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, на яку президент отримав запрошення.

Крім того, в рамках візиту планується двостороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією.

Остаточний графік зустрічей, тривалість візиту та повний склад делегації наразі не фіналізовані. Якщо виявиться, що Володимир Зеленський не зможе поїхати особисто, обговорюється варіант призначення очільника української делегації.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США та неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію.