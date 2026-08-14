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ГУР оприлюднило дані про 26 суден «тіньового флоту» РФ: 18 з них досі не під санкціями

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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ГУР оприлюднило дані про 26 суден «тіньового флоту» РФ: 18 з них досі не під санкціями
До оприлюдненого списку увійшли танкери та суховантажі
фото з відкритих джерел

До списку увійшли судна, які Росія використовує для експорту нафти, газу та викраденого українського зерна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions детальні дані про 26 суден, залучених до нелегальних транспортних схем країни-агресорки, повідомляє «Главком».

Як зазначили в ГУР, Росія активно застосовує цей флот для транспортування нафти, нафтопродуктів, скрапленого природного газу, а також для вивезення аграрної продукції з тимчасово окупованих територій України.

«Експорт енергоресурсів залишається одним із основних джерел фінансування війни росії проти України. Викрадення української аграрної продукції та її експорт росія також використовує як інструмент впливу на інші держави – зокрема для здобуття політичних і економічних преференцій», – наголошується в повідомленні.

До оприлюдненого списку увійшли нафтові танкери, які обслуговують інтереси компаній «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» та інших гігантів, суховантажі, що вивозять агропродукцію через порти Севастополя, Керчі, Бердянська та Феодосії, а також СПГ-танкери, залучені до транспортування газу з підсанкційного об'єкта «Арктик СПГ-2».

Як зазначають у розвідці, 18 із 26 викритих суден досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них – балкер LAMAR S, який у 2026 році неодноразово завантажував пшеницю в окупованому Севастополі для доставки до Сирії, універсальне судно NAYA FALCON, що вивозило сировину до Єгипту та Кіпру, а також танкер GREGAL, пов’язаний із російським «Совкомфлотом». У ГУР наголошують, що негайна синхронізація міжнародних санкцій та затримання суден-порушників є критично важливими кроками для обмеження морської логістики ворога та позбавлення його ресурсів для продовження війни.

Як повідомлялося раніше, російський тіньовий флот почав використовувати нетипові конструкції для захисту від атак українських безпілотників у акваторії Чорного та Азовського морів. Танкери обтягують захисними сітками, закривають металевими клітинами та оснащують бортовими ємностями з водою.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП).

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження.

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

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Теги: корабель флот санкції росія ГУР

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