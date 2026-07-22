Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський розкрив подробиці переговорів із командою Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розкрив подробиці переговорів із командою Трампа
Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером
фото: Офіс президента

Українська та американська команди залишаються в постійному контакті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль та наближення миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленського у соцмережах.

«Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова», – написав президент.

За словами Зеленського, українська та американська команди залишаються в постійному контакті, щоб продовжити роботу над домовленостями, яких вдалося досягти під час переговорів. «Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», – зазначив глава держави.

Президент також подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхні зусилля, спрямовані на досягнення миру. «Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку», – додав Зеленський.

Востаннє з командою Трампа президент мав контакт у червні 2026 році. Тоді президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі провів онлайн-зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, те, на що налаштовані в Москві, та перспективи дипломатичного врегулювання війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Джаред Кушнер Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на логістичні центри Wildberries
Зеленський підтвердив ураження складів Wildberries у РФ
Сьогодні, 10:40
Ксенія Баш, Андрій Хливнюк та Дмитро Кузьмін отримали звання народних та заслужених артистів
День Української Державності: президент відзначив діячів культури
15 липня, 15:51
Зеленський спрогнозував наступний крок Путіна у разі поразки
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
14 липня, 21:02
Зеленський відповів, чи змінилися перспективи досягнення справедливого миру після зустрічі з Трампом
Зеленський: Путін зрозумів, що в нього є балістика, але переваги немає
9 липня, 20:39
На тлі ймовірної атаки росіян Зеленський звернувся до партнерів із жорсткою заявою
Зеленський попередив про підготовку нової російської атаки
5 липня, 20:58
У День Конституції України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського національного пантеону
ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон
29 червня, 19:58
На тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії
Путін готує напад на країни Балтії: польська розвідка назвала можливі сценарії
28 червня, 17:59
Станом на травень цього року в Данії проживає понад 47,6 тис. вимушених переселенців з України
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
26 червня, 01:33
У Запорізькій області з'явилася нова сільська військова адміністрація
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Запоріжжі
23 червня, 20:50

Політика

Зеленський розкрив подробиці переговорів із командою Трампа
Зеленський розкрив подробиці переговорів із командою Трампа
Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios
Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios
Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України
Будапешт зірвав відкриття ще двох переговорних кластерів для України
Російська пропаганда в паніці від призначення Драпатого (відео)
Російська пропаганда в паніці від призначення Драпатого (відео)
Російських депутатів можуть відправити на полігони замість відпустки: заява спікера Держдуми
Російських депутатів можуть відправити на полігони замість відпустки: заява спікера Держдуми
Норвезькі рибалки виявили біля узбережжя уламки російської ракети
Норвезькі рибалки виявили біля узбережжя уламки російської ракети

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
90K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
82K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Сьогодні, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua