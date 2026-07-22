Зеленський розкрив подробиці переговорів із командою Трампа

Українська та американська команди залишаються в постійному контакті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль та наближення миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленського у соцмережах.

«Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова», – написав президент.

За словами Зеленського, українська та американська команди залишаються в постійному контакті, щоб продовжити роботу над домовленостями, яких вдалося досягти під час переговорів. «Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», – зазначив глава держави.

Президент також подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхні зусилля, спрямовані на досягнення миру. «Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку», – додав Зеленський.

Востаннє з командою Трампа президент мав контакт у червні 2026 році. Тоді президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі провів онлайн-зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, те, на що налаштовані в Москві, та перспективи дипломатичного врегулювання війни.