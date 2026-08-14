Зеленський зіткнувся з проблемою під час пошуку посла у США

Зеленський не визначився з новим послом України у США

Потенційних кандидатів насторожила робота з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з труднощами під час пошуку нового посла України у Сполучених Штатах після звільнення Ольги Стефанішиної. Потенційні кандидати не поспішають погоджуватися на роботу у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Спочатку Зеленський розглядав можливість призначити послом у США колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. Однак вона відмовилася від пропозиції.

«Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко та пропонував їй посаду посла в Сполучених Штатах», – заявляв президент наприкінці липня.

Зеленський наголошував, що хоче бачити на посаді посла у Вашингтоні людину з максимально високою кваліфікацією – рівня віцепрем'єр-міністра, міністра або прем'єр-міністра.

Після відмови Свириденко знайти відповідного кандидата виявилося складно. За словами співрозмовників Politico, потенційних претендентів насторожують умови роботи та необхідність взаємодіяти з непередбачуваною адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Колишня віцепрем'єр-міністерка та народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що впливові українці можуть не хотіти обіймати цю посаду через побоювання, що не матимуть достатньої свободи для ефективної роботи.

Водночас колишній український дипломат зауважив, що говорити про повну відсутність претендентів було б перебільшенням. Проблема полягає не стільки у відсутності охочих, скільки у пошуку людини, яка відповідала б встановленим вимогам. «Звичайно, є люди, які хочуть цієї роботи, але немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам», – сказав він.

Politico зазначає, що затягування з призначенням нового посла здатне стати серйозною проблемою для України. Саме у Вашингтоні ухвалюватимуть важливі для Києва рішення щодо озброєння, протиповітряної оборони, розвідувальних даних та можливих умов мирних переговорів.

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Сполучених Штатах. Після цього посада очільника української дипломатичної місії у Вашингтоні залишилася вакантною.