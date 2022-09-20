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Чи можливі переговори щодо війни: нова заява Кремля

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи можливі переговори щодо війни: нова заява Кремля
Речник Кремля озвучив позицію щодо дипломатичного урегулювання війни
фото з відкритих джерел

Москва вважає, що передумов для дипломатичного урегулювання війни наразі немає

У Кремлі наразі не бачать перспектив політико-дипломатичного врегулювання урегулювання війни, яку Росія веде проти України. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Наразі такі перспективи не проглядаються», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції в Узбекистані.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, а вирішити «російське питання» можна тільки силою. 

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Теги: переговори війна росія

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