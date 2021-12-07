«Тисячу Зеленського» треба негайно пустити на громадян похилого віку
Люди з груп ризику знову паралізують роботу лікарень
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Простите, но я опять про Вовину тисячу.
Уровни полной вакцинации по возрастным группам:
- 60-69 лет – 34,5%
- 70-79 лет – 27,1%
- 80+ лет – 11,8%
Общий уровень вакцинации 60+ лет на сегодня 28%
Общая численность людей 60+ лет 10,1 млн (Держстат)
Верховная Рада выделила 8 млрд грн. Мое мнение, все средства надо направить на поощрение вакцинации пожилой группы населения. Я вообще не понимаю смысла дискутировать – «А вот они сами могли, почему они не пошли?» – Да по разным причинам. Нет смысла все причины перечислять.
Факт остается только один, люди из групп риска заполнят опять больницы и придется опять вводить ограничения в следствии которых страдать будет ВСЕ. Ну или почти все, кроме бюро ритуальных услуг.
Все средства надо направлять на пожилых граждан. А все эти театры, культурно массовые мероприятия, опять пострадают при новой волне, которая вероятно будет очень скоро, в январе-феврале. По-этому остаюсь при своем мнении. Вакцинация групп риска должна быть национальным приоритететом.
Джерело: блог Євген Істребіна