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    Думки вголос

    «Тисячу Зеленського» треба негайно пустити на громадян похилого віку

    За жовтневими даними,&nbsp;94% госпіталізованих&nbsp;з&nbsp;&laquo;ковідом&raquo; українців не отримали жодної дози вакцини - «Тисячу Зеленського» треба негайно пустити на громадян похилого віку
    За жовтневими даними, 94% госпіталізованих з «ковідом» українців не отримали жодної дози вакцини
    фото: moz.gov.ua

    Люди з груп ризику знову паралізують роботу лікарень

    Мовою оригіналу

    Простите, но я опять про Вовину тисячу.

    Уровни полной вакцинации по возрастным группам:

    • 60-69 лет – 34,5%
    • 70-79 лет – 27,1%
    • 80+ лет – 11,8%

    Общий уровень вакцинации 60+ лет на сегодня 28%

    Общая численность людей 60+ лет 10,1 млн (Держстат)

    Верховная Рада выделила 8 млрд грн. Мое мнение, все средства надо направить на поощрение вакцинации пожилой группы населения. Я вообще не понимаю смысла дискутировать – «А вот они сами могли, почему они не пошли?» – Да по разным причинам. Нет смысла все причины перечислять.

    Факт остается только один, люди из групп риска заполнят опять больницы и придется опять вводить ограничения в следствии которых страдать будет ВСЕ. Ну или почти все, кроме бюро ритуальных услуг.

    Все средства надо направлять на пожилых граждан. А все эти театры, культурно массовые мероприятия, опять пострадают при новой волне, которая вероятно будет очень скоро, в январе-феврале. По-этому остаюсь при своем мнении. Вакцинация групп риска должна быть национальным приоритететом.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Держстат лікар смерть щеплення
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    «Тисячу Зеленського» треба негайно пустити на громадян похилого віку