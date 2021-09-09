Астрономи виявили у космосі загадкове джерело радіохвиль

Дані спалаху можуть тривати протягом тижнів і зникати за кілька годин

Група вчених з університету Сіднея інституту астрології виявила потужне загадкове джерело радіохвиль поруч із центром Чумацького Шляху. Про це пишуть ЗМІ.

Повідомляється, що вчені проаналізували дані з радіоінтерферометра в обсерваторії «Мерчисон» за період з кінця 2019 і початку 2020 року і виявили 13 сигналів ASKAP J173608.2-321635. Однак розглянути джерело за допомогою інших наукових інструментів не вдалося.

Влітку цього року телескопами ATCA і SA MeerKAT були зафіксовані нові спалахи. Зазначається, що в архівних даних астрономам не вдалося знайти слідів ASKAP J173608.2-321635.

Як розповіли дослідники, дані спалаху можуть тривати протягом тижнів і зникати за кілька годин. Вони відрізняються складною круговою і лінійною поляризацією. За припущеннями вчених, на шляху до нашої планети це випромінювання проходить крізь газопилові хмари, які мають потужне магнітне поле. Однак не виключено, що саме джерело характеризується такими полями.

Вчені вважають, що це джерело радіохвиль навряд чи пов'язане з активністю зірки або пульсара через те, що вони не знаходили його слідів. Також був виключений і варіант із вибухом наднової.

Астрономи схиляються до того, що загадкове джерело може бути дивним виявом вже відомого об'єкта, але при цьому не виключено і те, що їм вдалося знайти щось нове.

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