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Штучний інтелект допоміг поліції затримати злочинця завдяки його автомобілю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штучний інтелект допоміг поліції затримати злочинця завдяки його автомобілю
Нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє поліції про підозрілі автомобілі
фото з відкритих джерел

Нейромережа збирає дані з відеокамер і повідомляє правоохоронцям про підозрілі маршрути автовласників

Нью-Йоркська поліція затримала першого наркоторговця, якого вдалося вирахувати за допомогою системи штучного інтелекту (ШІ) від компанії Rekor, пише Gizmodo. Правоохоронці підписали контракт із компанією і тепер її нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє про підозрілі автомобілі.

Першого наркоторговця система вирахувала, проаналізувавши його постійні пересування і зупинки в певних місцях, де правоохоронці зафіксували активний продаж наркотиків. Алгоритм виявив, що водій регулярно здійснював поїздки туди й назад між Массачусетсом і деякими районами північної частини штату Нью-Йорк за маршрутами, які «використовуються торговцями наркотиками та характеризуються короткими зупинками машин злочинців».

Коли поліцейські обшукали автомобіль підозрюваного, вони виявили в його машині велику кількість кокаїну, пістолет і понад $34 000 готівкою. Пізніше затриманий визнав себе винним у незаконному обігу наркотиків.

Компанія Rekor описує свою систему ШІ як платформу «дорожньої розвідки», керовану нейромережею, і активно укладає контракти з поліцейськими управліннями по всій країні. Використовуючи нейромережу Rekor, нью-йоркські поліцейські змогли просіяти гігантську базу даних інформації, зібраної з регіональних доріг за допомогою системи ALPR для всього округу. Ця система регулярно сканує 16 мільйонів автомобілів на тиждень, фіксуючи автомобілі та їхні маршрути, щоб у майбутньому, при необхідності, поліція мала змогу ефективніше знаходити злочинців і визначати найнебезпечніші маршрути, що потребують втручання дорожніх служб для встановлення знаків або світлофорів.

Звісно, систему Rekor активно використовують і для зчитування номерних знаків машин, що проїжджають повз. У разі виявлення автомобіля в розшуку ШІ дає сигнал правоохоронцям, і вони можуть перехопити підозрюваного просто на дорозі.

Нагадаємо, штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, закликавши всі країни-члени терміново встановити обмеження, щоб контролювати цю технологію.

До слова, понад 8500 авторів художньої літератури, нон-фікшн та поезії звернули увагу на серйозну проблему щодо використання їхніх творів без належного дозволу чи компенсації, штучними інтелектами, такими як ChatGPT, Bard, LLaMa та іншими.

Теги: автомобіль поліція штучний інтелект злочинець технології

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