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    Шкарлет розповів про темпи вакцинації освітян

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    Міністр повідомив, що більшість вчителів України вже вакцинувалися від коронавірусу - Шкарлет розповів про темпи вакцинації освітян
    Міністр повідомив, що більшість вчителів України вже вакцинувалися від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    За словами міністра від Covid-19 в Україні повністю щеплено 86% вчителів, а відсторонено 2,8 тис. осіб

    В Україні повний цикл вакцинації серед освітян пройшли 86,4% вчителів. А відсторонено 2,8 тис. педагогічних працівників. Про це повідомив у суботу міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

    «Вакцинальна кампанія від Covid-19 серед освітян триває. Однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)», – йдеться у повідомленні Шкарлета у Telegram.

    Він повідомив, що у Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від Covid-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).

    На сьогодні серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:

    • Луганська область — 94,3%;
    • Сумська — 93,9%
    • Донецька — 93,8%;
    • Черкаська — 93,7%;
    • Харківська — 93,5%.

    Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у «червоній» зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).

    «На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно», – додав міністр.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов’язковою.

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    Теги: міністр освіта Telegram щеплення вакцинація вчитель коронавірус Сергій Шкарлет
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    Шкарлет розповів про темпи вакцинації освітян