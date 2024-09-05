Кадрові перестановки в уряді: у Раду внесено постанови про призначення нових міністрів

Пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується сьогодні. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Зокрема, проєктом постанови №12012 пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.

Проєктом постанови №12013 пропонується призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів,

Проєктом постанови №12014 пропонується призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

Проєктом постанови №12015 пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій.

Проєктом постанови №12016 пропонується призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.

Проєктом постанови №12017 пропонується призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів.

Нагадаємо, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.