В Україні Київ та ще вісім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ



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В Україні за минулу добу виявлено 823 нових випадки захворювання коронавірусом

До послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області

В Україні станом на 5 липня Київ і ще вісім областей не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з інформацією, не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 5 липня за минулу добу зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу, це на 91 випадок менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).