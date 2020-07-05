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    Суспільство

    В Україні Київ та ще вісім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

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    В Україні за минулу добу виявлено 823 нових випадки захворювання коронавірусом - В Україні Київ та ще вісім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ
    В Україні за минулу добу виявлено 823 нових випадки захворювання коронавірусом

    До послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області

    В Україні станом на 5 липня Київ і ще вісім областей не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з інформацією, не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

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    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 5 липня за минулу добу зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу, це на 91 випадок менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

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