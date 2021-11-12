Коли школи запрацюють очно: заява прем’єр-міністра

Освітні заклади повинні запрацювати після відсторонення невакцинованих вчителів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ. Про це йшлося у ефірі токшоу «Право на владу».

«Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію», – сказав прем'єр.

За його словами, уряд звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли у очний режим роботи.

Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.

Як відомо, ВООЗ звернулася до європейських країн із проханням не закривати школи.

Також прем’єр пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.