«Кровосісі» Азарова. Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про комарів

Ольга Васильєва відповіла на питання читача «Главкома»

Читач «Главкома» звернувся із запитанням, як правильно називати комах, що живляться кров’ю: «кровососні» чи «кровосисні». На це питання відповіла філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

«Кровосос, але кровоси́сний. Кровосисний – те саме, що кровоссальний. У СУМ-20 основне слово – кровоссальний: «Який ссе, відсмоктує кров». «Буйволові шпаки харчуються кровоссальними кліщами, скльовуючи їх зі шкіри домашніх і диких тварин, які пасуться в африканських саванах» (з наук. – попул. літ.)», – пояснила мовознавиця.

До слова, читачка запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». Філологиня назвала відповідні фемінітиви до слова екстрасенс, серед них – магиня, екстрасенсиня і медіумка. Також існує маскулінатив від слова «ворожка» – ворожбит.

Як повідомлялося, у контексті стрімкої диджиталізації та повсякденного використання ґаджетів, українці часто вагаються щодо правильного вживання термінів «додаток» і «застосунок». Мовознавиця Ольга Васильєва, у рубриці «Мовне питання» «Главкома», роз’яснила, яке зі слів є коректнішим.

Зокрема, співачка Victoria Niro припустилася помилки у своїй пісні «Ало, це хто». Філологиня Ольга Васильєва пояснила та обґрунтувала помилку співачки.