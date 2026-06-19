Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Кровосісі» Азарова. Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про комарів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Кровосісі» Азарова. Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про комарів
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва відповіла на питання читача «Главкома»

Читач «Главкома» звернувся із запитанням, як правильно називати комах, що живляться кров’ю: «кровососні» чи «кровосисні». На це питання відповіла філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

«Кровосос, але кровоси́сний. Кровосисний – те саме, що кровоссальний. У СУМ-20 основне слово – кровоссальний: «Який ссе, відсмоктує кров». «Буйволові шпаки харчуються кровоссальними кліщами, скльовуючи їх зі шкіри домашніх і диких тварин, які пасуться в африканських саванах» (з наук. – попул. літ.)», – пояснила мовознавиця.

До слова, читачка запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». Філологиня назвала відповідні фемінітиви до слова екстрасенс, серед них – магиня, екстрасенсиня і медіумка. Також існує маскулінатив від слова «ворожка» – ворожбит. 

Як повідомлялося, у контексті стрімкої диджиталізації та повсякденного використання ґаджетів, українці часто вагаються щодо правильного вживання термінів «додаток» і «застосунок». Мовознавиця Ольга Васильєва, у рубриці «Мовне питання» «Главкома», роз’яснила, яке зі слів є коректнішим.

Зокрема, співачка Victoria Niro припустилася помилки у своїй пісні «Ало, це хто». Філологиня Ольга Васильєва пояснила та обґрунтувала помилку співачки. 

Читайте також:

Теги: українська мова мовознавець Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додаток чи застосунок. Мовознавиця пояснила, яке слово правильне
Додаток чи застосунок. Мовознавиця пояснила, яке слово правильне
13 червня, 23:00
Що не так із Харківським правописом (скрипниківкою)? 10 запитань до мовознавиці
Що не так із Харківським правописом (скрипниківкою)? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №60
23 травня, 10:00
Співачку MamaRika «закружило»: що з нею не так? 10 запитань до мовознавиці
Співачку MamaRika «закружило»: що з нею не так? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №61
30 травня, 08:45
Не дроновод, а дронар, не діловод, а…? 10 запитань до мовознавиці
Не дроновод, а дронар, не діловод, а…? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №62
6 червня, 09:05
Комаха кровососна чи кровосисна: як не перетворитися на Азарова? 10 запитань до мовознавиці
Комаха кровососна чи кровосисна: як не перетворитися на Азарова? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №63
13 червня, 09:05
Депутати пояснюють ініціативу трьома причинами
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
2 червня, 23:20
НМТ запровадили під час пандемії COVID-19 – він діє досі, вже в умовах воєнного стану
До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
9 червня, 03:04
В'ячеслав Дюденко зізнався, які заваження отримує після переходу на українську мову
«60 років розмовляв російською». Відомий перукар Дюденко пояснив, чому обрав українську
12 червня, 21:54
Олександр Усик: Я людина, яка спілкувалася більшість свого життя російською мовою
Усик визнав, що багато років жив під впливом пропаганди Росії
13 червня, 20:11

Наука та освіта

«Кровосісі» Азарова. Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про комарів
«Кровосісі» Азарова. Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про комарів
Вступні іспити на магістратуру та аспірантуру: як дізнатися дату, місце проведення
Вступні іспити на магістратуру та аспірантуру: як дізнатися дату, місце проведення
Четверо учнів з Чернівців склали НМТ з англійської мови на 200 балів
Четверо учнів з Чернівців склали НМТ з англійської мови на 200 балів
Студенти з високими балами НМТ отримуватимуть 10 тис. грн щомісяця
Студенти з високими балами НМТ отримуватимуть 10 тис. грн щомісяця
Окупанти провели незаконні розкопки у Херсонесі та знайшли римські артефакти
Окупанти провели незаконні розкопки у Херсонесі та знайшли римські артефакти
Університет «Метінвест Політехніка» відкрив спрощений вступ для ветеранів
Університет «Метінвест Політехніка» відкрив спрощений вступ для ветеранів

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua