Кожен третій український школяр зізнався в онлайн-булінгу – дослідження
Дослідники з'ясували, скільки українських дітей стикаються з небезпечним контентом і ризикованою поведінкою в мережі
Більшість українських школярів протягом останнього року стикалися з небажаним або дискомфортним контентом в інтернеті, а майже кожен третій сам брав участь в онлайн-булінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
Дослідження провела агенція Sense Research на замовлення громадської організації Dignity Online спільно із Save the Children in Ukraine, за підтримки уряду Швеції та у партнерстві з Міністерством освіти і науки. Це одне з наймасштабніших опитувань у сфері цифрової безпеки дітей, які проводили в Україні.
За даними опитування, лише 25,4% школярів заявили, що за останній рік жодного разу не стикалися з небажаним контентом у мережі. Причому старші підлітки потрапляють у такі ситуації частіше за молодших.
Понад половина дітей вказують неправдивий вік
Дослідники також зафіксували, що діти й самі вдаються до ризикованої поведінки онлайн. Найпоширенішою практикою виявилося використання неправдивих даних про власний вік – у цьому зізналися 56,4% опитаних.
Найчастіше школярі змінювали вік:
- під час реєстрації в онлайн-іграх – 36,6%;
- у соціальних мережах – 32,5%;
- при створенні електронної пошти – 31,2%.
Третина дітей визнала участь у цькуванні
Ще тривожніші показники стосуються булінгу. За рік до онлайн-цькування інших дітей вдавалися 35,1% опитаних школярів. Найчастіше це проявлялося в ігноруванні чи виключенні однолітків із спільних чатів і груп, надсиланні образливих повідомлень та публікації принизливих коментарів у соцмережах. Майже кожен п'ятнадцятий учасник опитування зізнався, що вчиняв щодо інших користувачів насильницькі дії в інтернеті.
Серед інших ризикованих онлайн-практик дослідники назвали:
- операції з криптовалютою — 6% школярів;
- участь в азартних іграх на гроші — 3,9%;
- використання інструментів штучного інтелекту проти інших людей — 3,3%;
- запрошення однолітків до небезпечних челенджів чи ігор — 2,8%.
Автори дослідження зазначають, що отримані результати свідчать про потребу посилити цифрову грамотність дітей, розвивати навички безпечної поведінки в мережі, а також приділяти більше уваги онлайн-безпеці з боку батьків і педагогів.
Проблема булінгу серед українських школярів не нова: за різними опитуваннями останніх років, із цим явищем у тій чи іншій формі стикалися від чверті до майже 80% дітей. Нове дослідження показує, що з переходом спілкування дітей у цифровий простір цькування не зникло, а лише набуло нових форм — від виключення з чатів до використання проти однолітків інструментів штучного інтелекту.
Нагадаємо, раніше МОН запровадило нову функцію для швидкого повідомлення про випадки булінгу в школі: учні та батьки можуть заповнити коротку анкету й надіслати скаргу керівництву школи.
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