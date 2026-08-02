Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Кожен третій український школяр зізнався в онлайн-булінгу – дослідження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кожен третій український школяр зізнався в онлайн-булінгу – дослідження
Понад 35% українських школярів за останній рік брали участь в онлайн-цькуванні однолітків
фото ілюстративне

Дослідники з'ясували, скільки українських дітей стикаються з небезпечним контентом і ризикованою поведінкою в мережі

Більшість українських школярів протягом останнього року стикалися з небажаним або дискомфортним контентом в інтернеті, а майже кожен третій сам брав участь в онлайн-булінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.

Дослідження провела агенція Sense Research на замовлення громадської організації Dignity Online спільно із Save the Children in Ukraine, за підтримки уряду Швеції та у партнерстві з Міністерством освіти і науки. Це одне з наймасштабніших опитувань у сфері цифрової безпеки дітей, які проводили в Україні.

За даними опитування, лише 25,4% школярів заявили, що за останній рік жодного разу не стикалися з небажаним контентом у мережі. Причому старші підлітки потрапляють у такі ситуації частіше за молодших.

Понад половина дітей вказують неправдивий вік

Дослідники також зафіксували, що діти й самі вдаються до ризикованої поведінки онлайн. Найпоширенішою практикою виявилося використання неправдивих даних про власний вік – у цьому зізналися 56,4% опитаних.

Найчастіше школярі змінювали вік:

  • під час реєстрації в онлайн-іграх – 36,6%;
  • у соціальних мережах – 32,5%;
  • при створенні електронної пошти – 31,2%.

Третина дітей визнала участь у цькуванні

Ще тривожніші показники стосуються булінгу. За рік до онлайн-цькування інших дітей вдавалися 35,1% опитаних школярів. Найчастіше це проявлялося в ігноруванні чи виключенні однолітків із спільних чатів і груп, надсиланні образливих повідомлень та публікації принизливих коментарів у соцмережах. Майже кожен п'ятнадцятий учасник опитування зізнався, що вчиняв щодо інших користувачів насильницькі дії в інтернеті.

Серед інших ризикованих онлайн-практик дослідники назвали:

  • операції з криптовалютою — 6% школярів;
  • участь в азартних іграх на гроші — 3,9%;
  • використання інструментів штучного інтелекту проти інших людей — 3,3%;
  • запрошення однолітків до небезпечних челенджів чи ігор — 2,8%.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати свідчать про потребу посилити цифрову грамотність дітей, розвивати навички безпечної поведінки в мережі, а також приділяти більше уваги онлайн-безпеці з боку батьків і педагогів.

Проблема булінгу серед українських школярів не нова: за різними опитуваннями останніх років, із цим явищем у тій чи іншій формі стикалися від чверті до майже 80% дітей. Нове дослідження показує, що з переходом спілкування дітей у цифровий простір цькування не зникло, а лише набуло нових форм — від виключення з чатів до використання проти однолітків інструментів штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше МОН запровадило нову функцію для швидкого повідомлення про випадки булінгу в школі: учні та батьки можуть заповнити коротку анкету й надіслати скаргу керівництву школи.

Читайте також:

Теги: школа школярі батьки гроші булінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
6 липня, 15:14
Названо ціни на сонцезахисні засоби у Болгарії
Яку річ обов'язково треба взяти на море в Болгарію? Поради відпочивальників
7 липня, 19:02
Росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які захищають Україну від ракетних і дронових ударів
Італія затримала ексрозвідника, який передавав Росії дані про ППО
12 липня, 08:20
Андрій Ісаєнко поділився планами на майбутнє
Відомий український актор розкрив суму своєї зарплатні під час війни
21 липня, 15:04
Втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників
Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників
24 липня, 11:29
Серед ошуканих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі
Обіцяли легкий заробіток на криптовалюті: аферисти виманили в українців понад $1 млн
28 липня, 22:10
Співавтори санкційного закону проти РФ зробили заяву після зустрічі із Зеленським
Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру
29 липня, 07:27
З 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення
Тарифів по 90 грн не буде. Стало відомо, як насправді зросте ціна на воду у Києві
21 липня, 14:05
Корецький подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за підтримку України
Україна отримала €3,47 млрд від ЄС: на що підуть гроші
30 липня, 13:44

Наука та освіта

Кожен третій український школяр зізнався в онлайн-булінгу – дослідження
Кожен третій український школяр зізнався в онлайн-булінгу – дослідження
В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність
В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність
Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на модернізацію освіти: на що підуть кошти
Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на модернізацію освіти: на що підуть кошти
Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження
Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
73K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
57K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua