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Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження
Знайомство з БпЛА у російських школах починається вже з 5-го класу
фото ілюстративне

Щороку шкільну програму з БпЛА проходитимуть сотні тисяч випускників

Росія системно інтегрує підготовку пілотів і операторів безпілотників у шкільну освітню програму – починаючи з молодших класів і до випускних. Про це йдеться в дослідженні аналітичного проєкту OsintFlow, пише «Главком».

З чого почалася державна програма

21 червня 2023 року розпорядженням уряду РФ була ухвалена «Стратегія розвитку безпілотної авіації рф на період до 2030 року та на перспективу до 2035 року» – базовий програмний документ, який серед іншого передбачає створення системи безперервної освіти й підготовки кадрів для галузі, з акцентом саме на дітях як початковому етапі навчання.

На виконання стратегії в січні 2024 року запустили національний проєкт «Безпілотні авіаційні системи», складовою якого став федеральний проєкт «Кадри для безпілотних авіаційних систем». Він передбачає формування єдиної системи підготовки фахівців – від шкільної освіти до коледжів, створення центрів практичної підготовки із залученням роботодавців, а також розробку й впровадження освітніх модулів і цифрового навчального контенту.

Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження фото 1

Які предмети вже охоплені

Основою для викладання БпЛА в школах стали два предмети. Перший – «Основи безпеки та захисту Батьківщини», обов'язковий із 1 вересня 2024 року для 8–11 класів. З вересня 2026 року цей предмет трансформується у два окремі курси по 34 години – «Початкова військова підготовка» (10 клас) та «Безпека життєдіяльності» (11 клас). До курсу військової підготовки входять основи військової дисципліни, домедична допомога та питання протидії екстремізму, а за окремим наказом Міносвіти РФ 2023 року передбачено й виїзні військові збори з відпрацюванням навичок пілотування БпЛА.

Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження фото 2

Другий предмет – «Труд» (аналог «Технологій»): наказом Мінпросвіти РФ від лютого 2024 року до модуля «Робототехніка» додали теми конструювання, програмування та пілотування дронів. Знайомство з БпЛА тут починається із 7 класу: школярі вивчають історію безпілотної авіації, аеродинаміку, будову апаратів, а в 9 класі – вже й програмування алгоритмів автономного польоту мовою Python. Для предмета створили спеціальний підручник «Безпілотні літальні апарати. 8–9 класи», включений до федерального переліку.

Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження фото 3

Які додаткові курси існують

Окрім обов'язкової програми, школи впроваджують і власні спеціалізовані курси – зокрема освітню програму «БпЛА» для дітей 7–9 років, курс «Школа квадрокоптерів» для 5–7 класів та курс «Програмуй та літай» для 5–8 класів. У старших класах діють окремі предмети на кшталт «Оператор безпілотних літальних апаратів» – учні там збирають і налаштовують дрони, відпрацьовують ручне пілотування та розраховують корисне навантаження й тривалість польоту.

Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження фото 4

Наказом Мінпросвіти РФ від листопада 2024 року затверджено й перелік обладнання для оснащення шкіл – базові набори навчальних БпЛА, симулятори пілотування, ресурсні набори для FPV-польотів та комплекти «дрон-конструктор».

Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження фото 5

Скільки випускників щороку проходять таку підготовку

За словами міністра освіти РФ Сергія Кравцова, у 2026 році школу закінчили близько 660 тис. одинадцятикласників. Автори дослідження підкреслюють: навіть якщо не всі заклади мають повний цикл навчання від молодших до старших класів, щорічний випуск підготовлених експлуатантів БпЛА все одно вимірюватиметься сотнями тисяч.

Нагадаємо, паралельно з навчанням у самій Росії окупанти впроваджують подібні програми і на тимчасово окупованих територіях України: у школах окупованого Мелітополя дітей навчають збирати ударні безпілотники в рамках предмета «Забезпечення безпеки та захист Батьківщини», а в Маріуполі школярів залучають до виготовлення дронів у спеціалізованих інженерних класах. У самій Росії ж школярам уже пропонують додаткові бали при вступі до вишів за вміння керувати дронами.

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Теги: росія школа окупанти військові навчання безпека школярі виготовлення робототехніка дрон

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