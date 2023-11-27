Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок

«Важливо, аби педагог зберігав контроль над власними емоціями»

В школах України почастішали випадки цькування не лише учнів, а й педагогів, причому діти часто знімають такі випадки на телефон та викладають у мережу. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів, що робити вчителю, якщо він став жертвою булінгу під час уроку.

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Міністр підкреслив, що вчитель має зупинити урок, якщо ситуація виходить з-під контролю педагога, і він розуміє, що далі не може впливати на клас. При цьому він також має звернутися до адміністрації школи: задіяти медіацію директора, заступника директора, своїх колег.

«Ми розуміємо, що психологічно виснажені зараз усі: і підлітки, і вчителі. Але дуже важливо, аби педагог зберігав контроль над власними емоціями. Якщо раптом ти відчуваєш, що втрачаєш контроль, тобі треба звернутися до адміністрації школи», – зазначив Лісовий.

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Міністр розповів, що у школі завжди є хтось з адміністрації, і додав, що перш за все вчитель має зберігати контроль над своїми емоціями.

У грудні 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.