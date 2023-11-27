Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Міністр підкреслив, що вчитель має зупинити урок, якщо ситуація виходить з-під його контролю
фото: unsplash

«Важливо, аби педагог зберігав контроль над власними емоціями»

В школах України почастішали випадки цькування не лише учнів, а й педагогів, причому діти часто знімають такі випадки на телефон та викладають у мережу. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів, що робити вчителю, якщо він став жертвою булінгу під час уроку.

Міністр підкреслив, що вчитель має зупинити урок, якщо ситуація виходить з-під контролю педагога, і він розуміє, що далі не може впливати на клас. При цьому він також має звернутися до адміністрації школи: задіяти медіацію директора, заступника директора, своїх колег.

«Ми розуміємо, що психологічно виснажені зараз усі: і підлітки, і вчителі. Але дуже важливо, аби педагог зберігав контроль над власними емоціями. Якщо раптом ти відчуваєш, що втрачаєш контроль, тобі треба звернутися до адміністрації школи», – зазначив Лісовий.

Міністр розповів, що у школі завжди є хтось з адміністрації, і додав, що перш за все вчитель має зберігати контроль над своїми емоціями.

У грудні 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Читайте також: Українські біженці масово прогулюють уроки у школах Польщі: названо причину
Теги: міністр школа булінг вчитель Оксен Лісовий

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Винницького, одна з причин, чому в педагогів низькі зарплати – у нашій країні забагато викладачів у закладах вищої освіти
Міносвіти пояснило, як реально підвищити зарплати викладачам
6 листопада, 18:25
Посол України Мирослав Кастран та глава МЗС Словаччини Юрій Бланар
Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України
10 листопада, 07:28
Люди вшановують пам’ять жертв атаки ХАМАС 7 жовтня перед Бранденбурзькими воротами
Ізраїль оновив кількість жертв внаслідок вторгнення ХАМАСу: цифра зменшилася
11 листопада, 03:40
Палестинські бойовики рухаються до прикордонного паркану з Ізраїлем від Хан-Юніса на півдні сектора Газа, 7 жовтня
ХАМАС передбачав більш глибокі атаки, щоб розпочати масштабну війну проти Ізраїлю – WP
12 листопада, 23:10
Єгипетські танки будуть розміщені на кордоні із Газою
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
1 листопада, 08:55
Австрія закликає проводити країни ЄС проводити жорсткішу політику щодо незаконної міграції
Голова МЗС Австрії налякав наслідками міграції
6 листопада, 19:42
Сергій грав на позиції воротаря на аматорському рівні
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
20 листопада, 09:00
Міністр охорони здоров'я Шотландії Майкл Метісон
Шотландський міністр може втратити посаду через витівку дітей
17 листопада, 09:08
На потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська
Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»
16 листопада, 13:34

Наука та освіта

Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
Мовний скандал у медичному виші Дніпра: МОЗ відреагував
Мовний скандал у медичному виші Дніпра: МОЗ відреагував
Міносвіти планує зменшити навантаження на викладачів
Міносвіти планує зменшити навантаження на викладачів
Полярники станції «Академік Вернадський» показали незвичайне явище навколо Сонця (відео)
Полярники станції «Академік Вернадський» показали незвичайне явище навколо Сонця (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
20K
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
13K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
13K
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
13K
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
5477
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua