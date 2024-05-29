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Ексміністр Червоненко гуляє по громадських місцях із золотою зброєю (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексміністр Червоненко гуляє по громадських місцях із золотою зброєю (фото)
Раніше повідомлялося, що Червоненко став підполковником Головного управління розвідки Міністерства оборони
фото: Telegram/Сергій Стерненко

Червоненка помітили очевидці в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі

Колишній міністр транспорту та зв'язку та екснардеп Євген Червоненко знову з’явився на публіці, цього разу із золотою зброєю. Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Червоненка помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі.

Червоненко із золотим пістолетом на поясі
Червоненко із золотим пістолетом на поясі
фото: Telegram/Сергій Стерненко

На світлинах помітно, що Червоненко сидів за столиком та постійно тримав у руках свій телефон.

Як раніше повідомлялося, Червоненко став підполковником Головного управління розвідки Міністерства оборони. Також Червоненка помітили у формі ЗСУ.

Червоненко став підполковником Головного управління розвідки
Червоненко став підполковником Головного управління розвідки
фото: Telegram/Сергій Стерненко

Що відомо про Червоненка

З 2002 по 2005 рік Червоненко був народним депутатом від блоку Віктора Ющенка. З 4 лютого по 28 вересня 2005 року був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Юлії Тимошенко. З 8 грудня 2005 по 24 грудня 2007 року – голова Запорізької обласної державної адміністрації.

Перед початком повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, Червоненко заявляв, що Росія нападе на Україну «лише у випадку атаки самого Києва», дані про можливе вторгнення називав «інформаційною операцією США».

Крім того, політик називав війну на Донбасі «громадянською», а також стверджував, що «мільйони людей терористами не можуть бути», заперечуючи окупацію Донбасу.

В ефірах неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу та систематично пропагував відновлення співпраці з Росією.

До слова, зятя колишнього українського депутата, ексміністра транспорту Євгена Червоненка помітили на віллі у російського олігарха В’ячеслава Кантора у Женеві, що у Швейцарії.

Читайте також: Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ – активіст
Теги: Євген Червоненко зброя міністр

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