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Прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні
Петтері Орпо вважає, що РФ своїми провокаціями «перевіряє» членів НАТО
фото: Virginia Mayo/AP Photo

Прем'єр-міністр Фінляндії: Росія залишається найзначнішою загрозою для європейської безпеки

Росія може «перевіряти» і «випробовувати» членів НАТО на своєму західному кордоні. Таке припущення на тлі останніх провокацій країни-агресорки зробив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Bloomberg.

Під час свого візиту до Латвії Орпо заявив, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії.

«Звичайно, ми бачимо, що існують тимчасові зв'язки з усіма цими проблемами у Фінляндії, Литві, Естонії, але зараз настав час заспокоїтись і дуже уважно подивитися на те, що відбувається насправді», – сказав прем'єр Фінляндії.

Також Орпо додав, що країна-агресорка може «перевіряти» членів НАТО такими провокаціями і додав, що Росія залишається найзначнішою загрозою для європейської безпеки.

Коментарі фінського прем’єра пролунали після того, як росіяни прибрали буї на річці Нарва біля естонського кордону. Вчора стало відомо, що росіяни в ніч проти 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку «змінить» морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Країна-агресорка хотіла змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Пізніше стало відомо, що законопроєкт зник з сайту нормативно-правових актів уряду Росії. «Проєкт видалено», – повідомляє сайт російського уряду. Причини видалення документа невідомі.

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Теги: росія міністр Естонія Фінляндія кордон

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