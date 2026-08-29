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На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть
Центр розташований на висоті 2028 м над рівнем моря
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обсерваторія стане майданчиком для астрономічних, кліматичних та екологічних досліджень

На горі Піп Іван Чорногірський відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі обсерваторії. Простір працюватиме для українських, польських та інших європейських наукових установ і дозволить проводити дослідження одразу в кількох галузях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Центр розташований на висоті 2028 м над рівнем моря. Його створення стало результатом багаторічної співпраці України та Польщі. Ключовими партнерами проєкту є Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет.

Під час відкриття сторони також підписали Карпатську декларацію про подальший розвиток наукового партнерства. Документ передбачає розширення міжнародної дослідницької інфраструктури та спільних проєктів.

На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть фото 1
фото: Андрій Бутенко / Фейсбук

Які дослідження проводитимуть

Унікальне розташування обсерваторії дозволяє використовувати її для спостережень і польових досліджень у різних напрямках. Зокрема, науковці працюватимуть над:

  • астрономічними спостереженнями;
  • моніторингом клімату та атмосферних процесів;
  • дослідженням високогірних екосистем;
  • вивченням водних ресурсів і біорізноманіття Карпат;
  • метеорологічними спостереженнями.

Окремий напрям – дослідження впливу кліматичних змін на високогірні екосистеми. На базі центру вже працюють метеорологічні лабораторії, а природні умови Чорногори дають змогу проводити довготривалі спостереження безпосередньо у високогір’ї. Міністерство освіти і науки України раніше повідомляло, що центр також використовують для польових експедицій, практичної підготовки студентів та міжнародної наукової співпраці.

На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть фото 2
фото: Андрій Бутенко / Фейсбук

В обсерваторії встановили сучасний телескоп

Однією з головних новинок стала поява сучасного астрономічного телескопа під спеціально спроєктованим куполом. Конструкція розрахована на складні погодні умови високогір’я.

На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть фото 3
фото: Андрій Бутенко / Фейсбук

Наступним етапом має стати встановлення роботизованого комплексу. Після цього телескопом можна буде керувати дистанційно, що дозволить проводити астрономічні спостереження без постійної присутності дослідників на вершині.

Обладнання центру планують використовувати за принципом відкритого доступу: подавати заявки на проведення досліджень зможуть наукові команди з різних університетів та країн.

Нагадаємо, історія обсерваторії на Піп Івані почалася у 1930-х роках. Будівлю спорудили у 1938 році як астрономо-метеорологічну станцію Варшавського університету. Після Другої світової війни споруда занепала, а її системне відновлення Україна та Польща розпочали у 2012 році. Проєкт реалізовують Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет. Раніше «Главком» писав, що Євросоюз виділив понад €1 млн на відновлення обсерваторії на Піп Івані.

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Теги: Піп Іван (гора) наука Карпати (гори) університет історія Польща Україна

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