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В’ялі помідори на обід у школах Кременчука: що показала перевірка

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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В’ялі помідори на обід у школах Кременчука: що показала перевірка
Контрольна порція в центрі столу та страви, які отримали школярі
скриншот: Віталій Малецький/Facebook

Посадовець звернув увагу на якість свіжих овочів та велику кількість харчових відходів 

 

Під час перевірки однієї з міських шкіл мер Кременчука Віталій Малецький вирішив особисто спробувати помідори, які підготували для дітей. Скуштувавши овоч, очільник міста одразу заявив, що він в'ялий. Після цього мер попрямував на кухню, зажадав показати всю партію томатів і доручив негайно поскаржитися постачальнику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи мера в Instagram.

Окрім якості овочів, Віталій Малецький помітив різницю у вазі між контрольною порцією салату та тими, які дали дітям, а також поцікавився, скільки їжі школярі залишають після обіду.

Мер Кременчука Віталій Малецький тримає контрольну порцію страви
Мер Кременчука Віталій Малецький тримає контрольну порцію страви
Скриншот: Facebook/Віталій Малецький

На тарілках у дітей овочі нарізані інакше, ніж у контрольній порції, яку Малецький поставив у центрі столу для порівняння. Якщо в контрольній страві овочі нарізані дрібнішими шматочками, то в дитячих порціях вони нарізані більш грубо.

Контрольна порція в центрі столу та страви, які отримали школярі
Контрольна порція в центрі столу та страви, які отримали школярі
Скриншот: Facebook/Віталій Малецький

Під час перевірки шкільних їдалень мер Кременчука Віталій Малецький звернув увагу на кількість їжі, яку діти залишають після обіду. За його словами, подекуди порції залишаються майже недоторканими.

Залишки їжі після обіду у шкільній їдальні
Залишки їжі після обіду у шкільній їдальні
Скриншот: Instagram / Віталій Малецький

Малецький попросив дати йому виделку та сам скуштував одну із залишених порцій. Картоплю і свинину Малецький оцінив позитивно, однак мав зауваження до помідорів. «Картопля нормальна. Свинина нормальна. Помідор трошки в'яленький », – сказав він.

Також мер попросив показати помідори, які використовують для приготування салату. Він звернув увагу на кілька пом'ятих овочів та запропонував повідомити про це постачальнику.

Малецький зазначив, що місто планує з'ясувати, чому діти залишають їжу та які саме страви вони не доїдають. За його словами, також мають визначити, що можна змінити у шкільному харчуванні.

У коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Одна з коментаторок зауважила, що працівники їдальні не визначають, які продукти їм привозять, та не формують меню.

Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Скриншот: Instagram / Віталій Малецький

Інша користувачка припустила, що діти залишають їжу через її смак. Вона розповіла про власний досвід харчування дитини у школі та навела приклади страв, які, за її словами, були приготовлені неналежно.

Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Скриншот: Instagram / Віталій Малецький

Водночас деякі коментатори підтримали дії мера. Зокрема, один із користувачів назвав таку перевірку роботою мера та позитивно оцінив його увагу до шкільного харчування.

Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Скриншот: Instagram / Віталій Малецький

Ще одна коментаторка висловила критичну думку щодо безкоштовного харчування для всіх школярів, зазначивши, що її син не їсть у школі, але їжу для нього продовжують готувати.

Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Коментарі користувачів під дописом Віталія Малецького про харчування у школах
Скриншот: Instagram / Віталій Малецький

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цього навчального року в соцмережах виникають питання до шкільного харчування. На Буковині після появи фотографій обідів в одній зі шкіл Чернівців призначили службову перевірку, а в інших закладах області – позапланові моніторингові візити. В управлінні освіти тоді заявили, що такий вигляд і якість їжі їх категорично не влаштовують.

Подібна ситуація виникла і на Прикарпатті. Публікація Крихівецького ліцею про перший день безкоштовного харчування для учнів спричинила суперечку в соцмережах через вигляд страв та посуд.

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Теги: школа Полтавщина Кременчук харчування

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