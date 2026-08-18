Уряд планує підвищити зарплати педагогам та науковцям у 2027 році

Уряд планує змінити підходи до оплати праці педагогів і науковців у 2026–2027 роках

Уряд хоче скоротити розрив у зарплатах молодих і досвідчених педагогів, а зарплати науковців підвищувати за результатами атестації

Заробітні плати педагогічних і науково-педагогічних працівників планують підвищити на 20%, а наукових працівників – до 50% залежно від результатів державної атестації у межах планів уряду на 2026–2027 роки. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Зокрема, у 2026 році уряд планує підвищити посадові оклади педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Також передбачається зменшити розрив у зарплатах молодих і досвідчених педагогів.

На 2027 рік окремо заплановано підвищення зарплат наукових працівників з урахуванням результатів державної атестації. Серед очікуваних результатів програми – зростання виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам на 20%, а науковим працівникам – до 50%.

Крім того, у 2026 році в Україні запрацювала Національна система дослідників. У її межах науковців оцінюють за підтвердженими результатами їхньої роботи та формують рейтинг. 2650 дослідників із найвищими результатами мають отримувати державні стипендії по 10 тис. грн щомісяця протягом двох років. На ці виплати у держбюджеті передбачено 190 млн грн.

Також у 2026 – 2027 роках уряд планує подати до Верховної Ради законопроєкт про перегляд системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників.

Водночас зазначені показники є планами, закладеними у проєкті Програми діяльності Кабінету Міністрів, а не вже ухваленими рішеннями про конкретні розміри заробітних плат.

Раніше «Главком» писав, що у 2026 році уряд запланував два етапи підвищення зарплат педагогічних працівників. Перший відбувся у січні, коли посадові оклади зросли на 30%. Ще на 20% виплати мали зрости з 1 вересня.

За оцінками урядовців, після вересневого підвищення щомісячний дохід учителів мав збільшитися приблизно на 3–5,5 тис. грн залежно від категорії та навантаження. Середня зарплата вчителя після сплати податків мала зрости до 22–27 тис. грн, а педагоги вищої категорії – отримувати близько 27–33 тис. грн на місяць.

Окрім того, для шкільних учителів передбачені щомісячні доплати: 2 тис. грн для всіх педагогів та 4 тис. грн для працівників у прифронтових і прикордонних громадах.