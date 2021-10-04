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    На станції українських полярників з’явилося поповнення: милі фото

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    Новонароджені тюлені важать 25 кг - На станції українських полярників з’явилося поповнення: милі фото
    Новонароджені тюлені важать 25 кг
    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру

    Біля станції «Академік Вернадський» на світ з'явилося троє тюленів

    Біля станції «Академік Вернадський» у Антарктиді на світ з'явилося троє тюленів, дві дівчинки і хлопчик. Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

    «У районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Зараз народилося три тюлені: дві самки і самець», – сказано у повідомленні.

    Першу дівчинку полярники назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім'я другої дитині отримав дизеліст Олександр Кніжатко, оскільки саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самка стала Кралею.

    Третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола здорові, вгодовані і активні.

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    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру
    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру
    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру
    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру
    Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру

    Вага новонароджених тюленів становить близько 25 кг, а завдяки живильному молоку самок дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг.

    Такий «запас» дозволяє малюкам пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані. До речі, перші знайомства тюленя з водою можуть відбуватися вже через тиждень після народження.

    Також українські вчені проводять інші дослідження цих тварин: вивчають особливості розмноження і харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів тощо.

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    Теги: полярники харчування
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    На станції українських полярників з’явилося поповнення: милі фото