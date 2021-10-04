На станції українських полярників з’явилося поповнення: милі фото

Біля станції «Академік Вернадський» на світ з'явилося троє тюленів

Біля станції «Академік Вернадський» у Антарктиді на світ з'явилося троє тюленів, дві дівчинки і хлопчик. Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

«У районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Зараз народилося три тюлені: дві самки і самець», – сказано у повідомленні.

Першу дівчинку полярники назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім'я другої дитині отримав дизеліст Олександр Кніжатко, оскільки саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самка стала Кралею.

Третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола здорові, вгодовані і активні.

Вага новонароджених тюленів становить близько 25 кг, а завдяки живильному молоку самок дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг.

Такий «запас» дозволяє малюкам пережити період голоду при переході до самостійного харчування в океані. До речі, перші знайомства тюленя з водою можуть відбуватися вже через тиждень після народження.

Також українські вчені проводять інші дослідження цих тварин: вивчають особливості розмноження і харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів тощо.

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