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Львів візьметься за швидкість електросамокатів: нові обмеження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Львів візьметься за швидкість електросамокатів: нові обмеження
Для прокатних електросамокатів оператори зможуть обмежувати швидкість програмно
фото ілюстративне

Департамент міської мобільності: дорожні знаки з'являться там, де найчастіше трапляються ДТП і конфлікти 

Львівська міська комісія з безпеки дорожнього руху 16 липня погодила перші 11 локацій, де встановлять дорожні знаки з обмеженням швидкості електросамокатів, моноколіс і велосипедів – до 15 км/год. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, нові знаки з'являться на ділянках, які визнали потенційно небезпечними після аналізу аварійності та звернень мешканців. Під час відбору локацій врахували статистику патрульної поліції про дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів і користувачів електросамокатів за 2023–2025 роки.

Обмеження швидкості планують запровадити на таких ділянках:

  • перехрестя проспекту В'ячеслава Чорновола та вулиці Липинського;
  • вулиця Куліша;
  • вулиця Шевченка (від вулиці Пстрака до вулиці Хорватської);
  • вулиця Захисників України;
  • вулиця Городоцька (від вулиці Меретина до вулиці Озаркевича);
  • вулиця Дорошенка (від будинку №45 до №65);
  • вулиця Коперника (від площі Лема до вулиці Бандери);
  • площа Соборна;
  • вулиця Пекарська (від площі Соборної до вулиці Тершаковців);
  • вулиця Пасічна (від вулиці Голубця до вулиці Таджицької);
  • перехрестя вулиці Княгині Ольги та вулиці Володимира Великого.

Для прокатних електросамокатів оператори зможуть обмежувати швидкість програмно, тоді як власників приватного транспорту про нові вимоги інформуватимуть саме дорожні знаки.

«Наше завдання – зробити правила зрозумілими для всіх користувачів і підвищити безпеку на ділянках, де ризик виникнення ДТП є найбільшим», – зазначив заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

За його словами, місця для розміщення знаків визначали так, щоб забезпечити зручний доступ до громадських просторів і житлової забудови, водночас не створюючи перешкод для пішоходів та людей з інвалідністю.

Наразі ескізи нових дорожніх знаків погоджує департамент патрульної поліції, після чого їх ще мають затвердити депутати Львівської міської ради. Перші знаки планують встановити до вересня.

Ескіз експериментального дорожнього знаку
Ескіз експериментального дорожнього знаку
фото: Львівська міська рада

Тим часом у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту на загальнодержавному рівні – наразі кожне місто вирішує це питання самостійно. Актуальність теми підтверджує й судова статистика: кількість справ, пов'язаних із ДТП за участю електросамокатів, щороку зростає.

Нагадаємо, з 1 липня у Львові вже запровадили нові правила для електросамокатів: прокатний транспорт можна залишати лише у визначених зонах паркування, а порушникам загрожує штраф 100 грн. Тоді ж у міськраді анонсували намір обмежити швидкість руху на аварійно небезпечних ділянках – саме це рішення тепер і ухвалила комісія з безпеки дорожнього руху.

До слова, лише в червні у Львові щонайменше 37 дітей травмувалися, впавши з електросамокатів, і потрапили до лікарні.

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Теги: Львів статистика штраф транспорт місто правила травма самокат обмеження

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