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    Науковці показали диво робототехніки (відео)

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    Мультифункціональний робот від Swiss-Mile має надійти у продаж у 2022 році, але ціна на нього невідома - Науковці показали диво робототехніки (відео)
    Мультифункціональний робот від Swiss-Mile має надійти у продаж у 2022 році, але ціна на нього невідома
    фото: swiss-mile.com

    Новинка перевершує найсучасніші колісні види доставки

    Робот може рухатись і як автомобіль, як чотирилапа тварина і як людина.

    «Наш колісноногий робот має виняткові навички пересування з підкріпленням, навчаючись водінню зі швидкістю до 6,2 м/с (22,32 км/год або 13,87 миль/год), долаючи перешкоди та стоячи на двох ногах!», − запевняють творці новинки техніки.

    Завдяки ногам і колесам робот перевершує найсучасніші колісні платформи доставки, а також легкі дрони доставки. Він здатний перевозити інструменти, матеріали, товари та датчики на великі відстані з енергоефективністю та швидкістю, долаючи складні перешкоди, такі як сходи та сходи, і забезпечуючи безперебійну навігацію в міському середовищі в приміщенні та на вулиці.

    Нагадаємо, єгипетська поліція заарештувала людиноподібного робота-художника Ай Да за підозрою в тому, що він може використовуватися для шпигунства.

    Робот, здатний створювати твори сучасного живопису, мав на виставці у Великій Піраміді Гізи представити свою роботу, однак єгипетські спецслужби не зважилися дати добро на це.

    До слова, інженери Hyundai Motor Group створили на базі чотирилапого робота Boston Dynamics Spot, кіборга-охоронця із застосованим штучним інтелектом (AI), автономною навігацією, технологіями телеоперації та обчислювальним корисним навантаженням (AI Processing Service Unit) для використання робота в різних промислових завданнях.

    Теги: робототехніка Hyundai Boston Dynamics
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    Науковці показали диво робототехніки (відео)