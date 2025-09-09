Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво

Едуардо Блумвальд (у центрі), професор Каліфорнійського університету в Девісі та члени лабораторії Хіромі Тадзіма (ліворуч) та Ахілеш Ядав працюють над новою пшеницею

Науковці у США вивели сорти пшениці, що виробляють добрива

Науковці з Університету Каліфорнії у Девісі (UC Davis) виявили, як пшениця може самостійно виробляти азот для свого росту. Це відкриття може революціонізувати сільське господарство, значно скоротивши потребу у використанні хімічних добрив. Про це пише «Главком» із посиланням на ucdavis.

За інформацією університету, на виробництво пшениці йде близько 18% всіх азотних добрив, що виробляються у світі, тоді як рослини споживають лише близько 30-50% азоту, а решта потрапляє у водойми та атмосферу, завдаючи шкоди довкіллю.

«Вчені Каліфорнійського університету в Девісі розробили сорти пшениці, які стимулюють виробництво власного добрива, що відкриває шлях до зниження забруднення повітря і води в усьому світі та скорочення витрат фермерів», – йдеться в публікації.

Дослідники виявили, що деякі сорти пшениці мають природну здатність до фіксації азоту з атмосфери. Зазвичай, цим займаються бобові культури, такі як горох або соя, за допомогою симбіотичних бактерій. Однак вченим вдалося ідентифікувати гени в пшениці, які відповідають за цей процес.

У повідомленні наголошується, що вчені застосували технології генної модифікації, щоб рослини виробляли надлишки деяких хімічних речовин. При потраплянні грунт запускається реакція, в результаті якої формується добриво.

Команда використала інструмент редагування генів CRISPR, щоб модифікувати рослини пшениці для вироблення більшої кількості однієї з цих хімічних речовин – флавону під назвою апігенін. Пшениця, яка тепер містить більше апігеніну, ніж їй потрібно, вивільняє надлишок через коріння в ґрунт. У проведених ними експериментах апігенін з пшениці стимулював бактерії в ґрунті до створення захисних біоплівок, дозволяючи нітрогеназі фіксувати азот, а рослинам пшениці засвоювати його

Наразі науковці працюють над тим, щоб «ввімкнути» цей механізм у комерційних сортах пшениці, що дозволить вирощувати її без додаткового підживлення, сприяючи сталому розвитку сільського господарства.

За словами викладача факультету науки про рослини згаданого університету Едуардо Блумвальда, відкриття може відіграти велику роль у забезпеченні продовольчої безпеки.

За оцінками Міністерства сільського господарства США, фермери у Сполучених Штатах витратили майже $36 млрд на добрива у 2023 році. «Уявіть, якби ви могли заощадити 10% від кількості добрив, що використовуються на цій землі. Я підрахував консервативно: це має бути економія понад мільярд доларів щороку», – розмірковує Блумвальд.

Каліфорнійський університет вже подав заявку на патент, і вона перебуває на розгляді. Дослідження підтримали Bayer Crop Science та Фонд Вілла Лестера Каліфорнійського університету в Девісі.

