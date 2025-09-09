Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
Едуардо Блумвальд (у центрі), професор Каліфорнійського університету в Девісі та члени лабораторії Хіромі Тадзіма (ліворуч) та Ахілеш Ядав працюють над новою пшеницею
фото: ucdavis.edu

Науковці у США вивели сорти пшениці, що виробляють добрива

Науковці з Університету Каліфорнії у Девісі (UC Davis) виявили, як пшениця може самостійно виробляти азот для свого росту. Це відкриття може революціонізувати сільське господарство, значно скоротивши потребу у використанні хімічних добрив. Про це пише «Главком» із посиланням на ucdavis.

За інформацією університету, на виробництво пшениці йде близько 18% всіх азотних добрив, що виробляються у світі, тоді як рослини споживають лише близько 30-50% азоту, а решта потрапляє у водойми та атмосферу, завдаючи шкоди довкіллю.

«Вчені Каліфорнійського університету в Девісі розробили сорти пшениці, які стимулюють виробництво власного добрива, що відкриває шлях до зниження забруднення повітря і води в усьому світі та скорочення витрат фермерів», – йдеться в публікації.

Дослідники виявили, що деякі сорти пшениці мають природну здатність до фіксації азоту з атмосфери. Зазвичай, цим займаються бобові культури, такі як горох або соя, за допомогою симбіотичних бактерій. Однак вченим вдалося ідентифікувати гени в пшениці, які відповідають за цей процес.

У повідомленні наголошується, що вчені застосували технології генної модифікації, щоб рослини виробляли надлишки деяких хімічних речовин. При потраплянні грунт запускається реакція, в результаті якої формується добриво.

Команда використала інструмент редагування генів CRISPR, щоб модифікувати рослини пшениці для вироблення більшої кількості однієї з цих хімічних речовин – флавону під назвою апігенін. Пшениця, яка тепер містить більше апігеніну, ніж їй потрібно, вивільняє надлишок через коріння в ґрунт. У проведених ними експериментах апігенін з пшениці стимулював бактерії в ґрунті до створення захисних біоплівок, дозволяючи нітрогеназі фіксувати азот, а рослинам пшениці засвоювати його

Наразі науковці працюють над тим, щоб «ввімкнути» цей механізм у комерційних сортах пшениці, що дозволить вирощувати її без додаткового підживлення, сприяючи сталому розвитку сільського господарства.

За словами викладача факультету науки про рослини згаданого університету Едуардо Блумвальда, відкриття може відіграти велику роль у забезпеченні продовольчої безпеки.

За оцінками Міністерства сільського господарства США, фермери у Сполучених Штатах витратили майже $36 млрд на добрива у 2023 році. «Уявіть, якби ви могли заощадити 10% від кількості добрив, що використовуються на цій землі. Я підрахував консервативно: це має бути економія понад мільярд доларів щороку», – розмірковує Блумвальд. 

Каліфорнійський університет вже подав заявку на патент, і вона перебуває на розгляді. Дослідження підтримали Bayer Crop Science та Фонд Вілла Лестера Каліфорнійського університету в Девісі.

Росія продає вкрадену в Україні пшеницю в 70 країн світу, повідомив  Центр національного спротиву. У відомстві зазначили, що росіяни перетворили вкрадене українське зерно на «глобальний бізнес». Так звану «російську» пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

Читайте також:

Теги: пшениця зерно технології вчені наука США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупована з 2022 року Запорізька атомна станція перетворилася для агресора на «валізу без ручки»
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС Війна і бізнес
5 вересня, 09:15
Експерти очікують змін у житті жінок
Через п'ять років майже половина жінок будуть самотніми: дослідження
11 серпня, 10:15
головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень
Подробиці зустрічі Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч
13 серпня, 05:53
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
14 серпня, 18:05
Трамп про ймовірне перейменування: Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад
Трамп запропонував перейменувати Пентагон на «Департамент війни»
25 серпня, 23:04
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
28 серпня, 00:26
Угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
30 серпня, 03:32
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
29 серпня, 21:42

Економіка

Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
Українські удари по російських НПЗ можуть принести вигоду США – Reuters
Українські удари по російських НПЗ можуть принести вигоду США – Reuters
Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
Німеччина хоче створити запас равіолі на випадок війни з Росією
Німеччина хоче створити запас равіолі на випадок війни з Росією
У великих російських містах дефіцит бензину
У великих російських містах дефіцит бензину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5196
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2278
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1756
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua