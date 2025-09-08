Головна Світ Соціум
Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Океани опинились під загрозою
фото із відкритих джерел

Науковці: вплив людства на світовий океан подвоїться до 2050 року

Нове дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (UCSB) показує, що сукупний вплив людини на океани подвоїться вже до 2050 року. Це загрожує руйнівними наслідками для морських екосистем та людських суспільств. Про це пише «Главком» із посиланням на науковий вісник The Current.

Океани, які століттями вважалися безмежними та несприйнятливими до зовнішніх загроз, зараз опинилися на небезпечній межі. За словами морського еколога і директора Національного центру екологічного аналізу та синтезу (NCEAS) Бена Хелперна, зростання тиску відбувається дуже швидко.

«Наш сукупний вплив на океани, який вже є суттєвим, подвоїться до 2050 року – лише за 25 років. Це включає потепління океану, втрату біомаси рибних ресурсів, підвищення рівня моря, підкислення та забруднення поживними речовинами, серед інших наслідків», – заявив Бен Халперн, який очолював дослідження з прогнозування майбутнього стану морського середовища. – Це тривожно. І це несподівано не тому, що вплив посилюватиметься – це не дивно – а тому, що він зростатиме так сильно і так швидко».

Дослідники прогнозують, що найбільший вплив на стан океанів матимуть глобальне потепління та втрата рибних ресурсів через інтенсивний вилов. Найшвидші зміни очікуються в тропічних і полярних регіонах, а також у прибережних зонах, де зосереджена основна частина людської діяльності.

Збільшення навантаження може перевищити здатність екосистем до відновлення, що, у свою чергу, створить серйозні виклики для людства, особливо для країн, економіка яких сильно залежить від океану.

Проте, як зазначають автори дослідження, опублікованого в журналі Science, майбутнє ще можна змінити. Вони наголошують на важливості впровадження політики зі скорочення зміни клімату та посилення управління рибним промислом.

«Можливість заглянути в майбутнє – це надзвичайно потужний інструмент планування, – сказав Хелперн. – Ми ще можемо змінити це майбутнє; наша стаття – це попередження, а не вирок».

До слова, за останні 20 років понад п'ята частина світового океану потемніла. Таких висновків дійшли вчені з британського Плімутського університету. Потемніння океану відбувається, коли зміни у верхньому шарі води ускладнюють потрапляння сонячного світла вглиб океану. Цей верхній шар води є середовищем існування для 90% морських мешканців і має вирішальне значення для підтримки біогеохімічних циклів.

