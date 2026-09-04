НМТ-2026 на Київщині: які заклади освіти показали найнижчі результати

Складено рейтинг навчальних закладів пристоличного регіону за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг навчальних закладів Київської області за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком». До списку увійшли загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, а також заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти регіону.

Найнижчий рейтинговий бал у Київській області зафіксовано у ЗПО «Катюжанський професійний коледж» (88,7 бала). На останніх позиціях також опинилися П’ятигірський ліцей Тетіївської міськради (91,6 бала) та Прибірський ліцей Іванківської селищної ради (92,3 бала).

Укладачі рейтингу наголошують, що через військові дії чимало учнів залишили свої регіони та навчалися онлайн з інших областей України або з-за кордону, що могло суттєво вплинути на показники конкретних закладів. Окрім цього, тестування проходило в складних безпекових умовах, тому ухвалювати управлінські рішення лише на основі місця в загальному рейтингу недоцільно.

10 закладів освіти Київщини з найнижчими результатами НМТ–2026:

ЗПО «Катюжанський професійний коледж» – 88,7 П’ятигірський ліцей Тетіївської міськради Київської обл. – 91,6 Прибірський ліцей Іванківської селищної ради – 92,3 ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти» – 95,8 Сукачівський ліцей Іванківської селищної ради – 96,4 Мар’янівська гімназія Поліської селищної ради – 96,6 Академічний ліцей №2 Обухівської міськради Київської обл. – 96,8 Острівський ліцей Рокитнянської селищної ради Білоцерківського р-ну Київської обл. – 96,9 Семенівський ліцей Обухівської міськради Київської обл. – 97,3 ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» – 98,4

Рейтинг шкіл Київської області з найнижчими результатами НМТ 2026 року інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

До слова, львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району.