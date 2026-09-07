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Десять сільських шкіл увійшли до топ-200 рейтингу за результатами НМТ

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Десять сільських шкіл увійшли до топ-200 рейтингу за результатами НМТ
Школи з невеликих населених пунктів увійшли до рейтингу найкращих за результатами НМТ
фото ілюстративне з відкритих джерел

Серед учасників рейтингу – школа з Донеччини, розташована у селі Сонячне

 

Серед 200 найкращих закладів освіти України 52 розташовані поза обласними центрами. Десять із них – сільські школи, найбільше таких закладів на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Освіта.ua».

Найбільше сільських шкіл у рейтингу – на Київщині: чотири заклади. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.

Найвище місце у рейтингу серед сільських закладів посів ТОВ «Заклад ЗСО ліцей «Британіка» у селі Віта-Поштова Київської області – 40-те місце.

До топ-100 також увійшли ТОВ «Хотівський ліцей «Безмеж» у селі Хотів Київської області, який посів 69-те місце, та Тернопільський заклад ЗСО I–III ступенів Тростянецької сільської ради у селі Тернопілля Львівської області – 76-те місце.

Повний перелік сільських закладів, які увійшли до топ-200:

  1. ТОВ «Заклад ЗСО ліцей «Британіка» (село Віта-Поштова, Київська область) – 40-те місце;
  2. ТОВ «Хотівський ліцей «Безмеж» (село Хотів, Київська область) – 69-те місце;
  3. Тернопільський заклад ЗСО I–III ступенів Тростянецької сільської ради (село Тернопілля, Львівська область) – 76-те місце;
  4. Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради (село Теслугів, Рівненська область) – 112-те місце;
  5. Приватний заклад «Кримськотатарський ліцей «Бірлік Скул» (село Чайки, Київська область) – 113-те місце;
  6. НВК «Станківський ЗНЗ I–III ступенів – ДНЗ» (село Станків, Львівська область) – 118-те місце;
  7. Сонячний заклад ЗСО I–III ступенів із дошкільним підрозділом Хлібодарівської сільської територіальної громади (село Сонячне, Донецька область) – 136-те місце;
  8. ТОВ «Ліцей «Умка гранд» села Святопетрівське» (село Святопетрівське, Київська область) – 151-ше місце;
  9. Загальноосвітня школа I–III ступенів села Торське (Тернопільська область) – 161-ше місце;
  10. Стрілковецький НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I–III ступенів – ДНЗ» (село Стрілківці, Тернопільська область) – 187-ме місце.

Ще сім сільських закладів розташувалися у другій сотні рейтингу. Зокрема, Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради у селі Теслугів Рівненської області посів 112-те місце, а приватний заклад «Кримськотатарський ліцей «Бірлік Скул» у селі Чайки Київської області – 113-те.

НВК «Станківський ЗНЗ I–III ступенів – ДНЗ» у селі Станків Львівської області посів 118-те місце. Сонячний заклад ЗСО I–III ступенів із дошкільним підрозділом у селі Сонячне Донецької області – 136-те.

ТОВ «Ліцей «Умка гранд» у селі Святопетрівське Київської області посів 151-ше місце. Загальноосвітня школа I–III ступенів села Торське Тернопільської області – 161-ше, а Стрілковецький НВК у селі Стрілківці Тернопільської області – 187-ме місце.

Раніше «Главком» писав про першу десятку рейтингу найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. До неї увійшли переважно школи Києва та Львова – шість і три заклади відповідно.

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Теги: НМТ освіта школа

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