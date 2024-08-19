Об’єднання історії України зі всесвітньою: кількість незгодних значно зросла

Доктори та кандидати історичних наук, аспіранти, а також їхні колеги з науковими ступенями проти об'єднання навчальних курсів «Історія України» та «Всесвітня історія»

Під відкритим листом на ім'я міністра освіти Оксена Лісового з проханням утриматися від об'єднання двох предметів з'явилося 1848 підписів

Ініціатива про скасування майбутнього об'єднання шкільних навчальних курсів «Історія України» та «Всесвітня історія» в новий єдиний предмет зібрала вже понад 1,8 тис. підписів.

За останній тиждень під відкритим листом на ім'я міністра освіти Оксена Лісового з проханням утриматися від об'єднання двох навчальних курсів з'явилося 1848 підписантів. Це передусім доктори та кандидати історичних наук, аспіранти, а також їхні колеги – філологи, правники, політологи, філософи, культурологи, економісти та інші викладачі та вчені з науковими ступенями.

Хто проти об'єднання навчальних предметів

Доктори історичних наук: Віктор Брехуненко, Олександр Музичко, Микола Лазарович, Анатолій Філонюк, Сергій Корновенко, Микола Зеркаль, Елла Бистрицька, Василь Футала, Віктор Гудзь, Віктор Доценко, Володимир Газін, Сергій Адамович, Олександр Комарніцький, Андрій Заяць.

Кандидати історичних наук: Анатолій Грушковецький, Богдан Паска, Людмила Божук, Богдан Строцень, Андрій Шевченко, Тетяна Дацюк, Віталій Степанков, Микола Посівнич, Віталій Гайсенюк, Леся Халецька, Владлен Орлов, Олексій Самойлов, Людмила Гусак, Владислав Берковський, Людмила Коваленко та багато інших.

У додатку до листа можна знайти директорів навчальних закладів, завучів. Окрім того, є сотні підписів учителів історії й інших предметів та батьків з різних міст і сіл України, серед яких військові, чиновники, підприємці, митці, релігійні діячі, музейники.

Зокрема, не погоджуються зі зникненням «Історії України» як окремого шкільного предмета народні депутати від «Європейської солідарності» Володимир В'ятрович та Софія Федина, екснардепи Ігор Лапін і Юрій Діденко, дипломат Роман Безсмертний, ексголова, а нині заступник голови Української республіканської партії Ростислав Новоженець, письменник Андрій Кокотюха, автор історичних і краєзнавчих книг Роман Клочко.

Крім того, у Львівській обласній раді фракція ВО «Свобода» ініціювала та зареєструвала звернення депутатів до Міністерства освіти і науки щодо недопущення злиття предметів «Історія України» та «Всесвітня історія».

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України має намір реформувати вивчення історії здобувачами загальної середньої освіти. Незгодні із цим представники академічних кіл і педагоги почали збирати у мережі підписи під письмовим зверненням щодо неприпустимості об'єднання в один предмет шкільної «Історії України» та «Всесвітньої історії».