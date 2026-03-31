«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент

Юлія Відміцька
glavcom.ua

Продюсерка шоу «Орел і Решка» прокоментувала дописи на акаунті її шоу з російською мовою
фото: скриншот Іnstagram/orelireshka_official

Шоу «Орел і Решка» поширює у своїх соцмережах дописи та відео російською мовою зі старих випусків

Продюсерка відомого тревел-шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна заявила, що російськомовний контент на сторінці її проєкту передбачений для глядачів з «гарним смаком». Такий коментар продюсерки не оцінили українці в соцмережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads. 

На офіційному акаунті проєкту публікуються дописи з вирізками зі старих випусків, які були записані російською мовою. Ці дописи також підписують російською мовою. Це підмітила блогерка Олена Мандзюк та опублікувала допис, де розкритикувала новий формат шоу «Орел і Решка» через мову.

Олена Мандзюк розкритикувала новий формат шоу «Орел і Решка» через мову
Олена Мандзюк розкритикувала новий формат шоу «Орел і Решка» через мову
фото: скриншот Threads

«Запускаєте новий сезон старого шоу під назвою «давайте перевіримо, наскільки українцям усе одно». Правила прості: беремо український продукт, зберігаємо московиту мову й дивимось, чи буде реакція, чи знову зʼїдять це л*йно. Українське тревел шоу повністю веде комунікацію з основної сторінки московитою! Використовують контент з Андрієм Бєдняковим, Лесею Нікітюк та Антоном Птушкіним, щоб залучити нову увагу та глядачів, але яких? З московії?» – йдеться у дописі.

Заява продюсерки шоу «Орел і Решка»

Нателла Крапівіна відповіла Олені Мандзюк
Нателла Крапівіна відповіла Олені Мандзюк
фото: скриншот Threads

На цей допис відповіла продюсерка шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна. Вона заявила, що ці відео опубліковані «мовою оригіналу», тобто російською. Тому вона запропонувала блогерці скористатися функцією перекладу. «Цей продукт до вас ніякого відношення немає. Він зроблений для людей із гарним смаком. І до речі, усі випуски просто мовою оригіналу. Переклад доступний у налаштуваннях», – написала Крапівіна.

Реакція українців на російськомовний контент від шоу «Орел і Решка»

Українці обурилися через російськомовний контент шоу «Орел і Решка»
Українці обурилися через російськомовний контент шоу «Орел і Решка»
фото: скриншот Threads

На це відреагували українці в коментарях. У деяких з них українці висловлювали своє обурення стосовно російськомовного контенту шоу та заявляли, що не будуть його дивитися:

  • «З яких це пір російською мовою можна створити якісний продукт? Російська мова завжди була мовою шлаку як і ваш проєкт «Орел і решка».
  • «Він ніякого відношення не має до України й українців, не очікуйте захоплення цим л*йн*м. Ви прекрасно знаєте, що ведучі спілкуються і в особистому житті, і на роботі українською, виховуючи дітей українською».

Андрій Бєдняков прокоментував російськомовні відео зі своєю участю

Екведучий проєкту Андрій Бєдняков шоу «Орел і Решка втрутився у скандал
Екведучий проєкту Андрій Бєдняков шоу «Орел і Решка втрутився у скандал
фото: скриншот Threads

До слова, на свою появу в російськомовних відео шоу відреагував ексведучий проєкту Андрій Бєдняков. Він заявив, що не має відношення до російськомовних відео з ним, які знову поширюються на сторінці «Орла й Решки».

«Я не маю жодного стосунку до сторінки та до тих, хто її веде. За контрактом усі відео належать продюсерам шоу. І тому вони можуть використовувати відео з моєю участю. Моя сторінка повністю українською. Це мій вибір. І його я зробив. Відповідати за вибір інших людей я не можу. Щиро ваш, україномовний маріуполець», – написав ведучий.

З чого почався скандал навколо шоу «Орел і Решка»

Нателла Крапівіна раніше анонсувала новий сезон шоу російською мовою
Нателла Крапівіна раніше анонсувала новий сезон шоу російською мовою
фото: Іnstagram/orelireshka_official

Напередодні Нателла Крапівіна анонсувала ювілейний сезон шоу «Орел і Решка» під назвою «По блату». Ведучим нового випуску шоу може стати, хто завгодно, але за окрему плату – €100 тис. Новий випуск присвятили ювілею «Орла і Решки», проєкту виповнилося 15 років. 

Ця заява також викликала обурення серед українців через мову. Адже про новий формат проєкту Нателла Крапівіна повідомила російською мовою. Відповідне відео з’явилося на сторінці шоу в Instagram. У коментарях під дописом українські користувачі обурилися тим, якою мовою висловлювалася продюсерка.

До слова, росіяни запустили аналог українського тревел-шоу «Орел і Решка» на окупованих територіях України. Окупанти зробили копію українського тревел-шоу. Двоє ведучих їздять по окупованій території України та розповідають, як все «відбудовується».

«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент
«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  
«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)

