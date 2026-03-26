Українка розкрила три головні недоліки життя в Австрії

Юлія Відміцька

Більшість закладів та магазинів в Австрії зачиняються рано
Життя в Австрії може здаватися ідеальним, однак ця країна має власні недоліки

Українка назвала недоліки життя в Австрії, на які варто звернути увагу, якщо ви вирішили переїхати до цієї країни. Один з недоліків життя в Австрії це щорічне зростання цін на житло. Про це пише «Главком» із посиланням на відео Аustrian.studycenter у TikTok.

Складна бюрократична система

В Австрії складна бюрократична система
В Австрії, у порівнянні з Україною, відкрити рахунок у банку доволі складно. Прийти до банку та в той же день відкрити рахунок не вдасться. Для цього потрібно записатися для візиту до банку за тиждень. Ба більше, в деяких установах це потрібно робити за місяць.

Короткий робочий день у закладах та магазинах Австрії

В Австрії щороку зростають ціни на житло
Ще одним недоліком життя в Австрії є те, що більшість закладів та магазинів зачиняються раніше, ніж в Україні. А в деякі дні взагалі можуть не працювати. Наприклад, в офіційні вихідні в Австрії зачинені всі аптеки та кав’ярні.

Висока вартість житла

Також українка розповіла, що Австрії доволі висока вартість житла. До того ж вартість оренди житла та ціни на нерухомість зростають щороку.

