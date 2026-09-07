Як працюватимуть школи, ЦНАПи та бізнес під час «жовтого» рівня небезпеки: розʼяснення Кличка

Заклади освіти та медичні установи столиці під час тривоги функціонуватимуть за визначеними раніше безпековими протоколами

У столиці визначили порядок роботи суб’єктів господарювання, освітніх, медичних та соціальних установ в умовах запровадження рівнів безпекової загрози. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

Зокрема, субʼєкти господарювання різних форм власності можуть здійснювати свою діяльність у відповідності до рішень уряду.

У разі запровадження «жовтого» рівня небезпеки місто продовжуватиме надавати всі необхідні сервіси киянам. Зокрема, у звичайному режимі працюватимуть Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та установи, що надають соціальні послуги.

Водночас заклади освіти та медичні установи столиці функціонуватимуть за визначеними раніше безпековими протоколами.

Нагадаємо, у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень.

Також у столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

У столиці також встановили новий режим руху автомобільного транспорту мостовими переходами через Дніпро під час оголошення повітряної тривоги.

Усі ці зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Наразі місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.