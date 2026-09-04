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Перша тривога нової доби у Києві тривала шість хвилин

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Перша тривога нової доби у Києві тривала шість хвилин
колаж: glavcom.ua

Можна залишати укриття 

Станом на 05:07 у Києві та низці областей було оголошено відбій повітряної тривоги. Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.

Це була перша тривога нової доби. 

Тривоги у Києві
4 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 05:01 05:07 6 хв.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1654-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: Київ метро місцева влада укриття влада населення тривога

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