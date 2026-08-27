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Росія з ночі атакує Київ дронами: поранено трьох людей, уламки зафіксовано у двох районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія з ночі атакує Київ дронами: поранено трьох людей, уламки зафіксовано у двох районах
Поліція працює на місцях ліквідації наслідків атаки
фото: Національна поліція України

У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев

Від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У Голосіївському районі столиці станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих людей:

  • Двох чоловіків (21 та 31 року) з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні;
  • 53-річна жінка також зазнала травм, їй надали необхідну допомогу.

У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.

Пошкоджена дроном автівка у Києві
Пошкоджена дроном автівка у Києві
фото: Національна поліція України
Уламки дрона, зібрані правоохоронцями
Уламки дрона, зібрані правоохоронцями
фото: Національна поліція України
Росія з ночі атакує Київ дронами: поранено трьох людей, уламки зафіксовано у двох районах фото 1
фото: Національна поліція України

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.

До слова, від початку доби повітряна тривога лунала у Києві вісім разів.

Теги: Київ тривога столиця поліція рятувальники

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