Росія з ночі атакує Київ дронами: поранено трьох людей, уламки зафіксовано у двох районах
У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев
Від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
У Голосіївському районі столиці станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих людей:
- Двох чоловіків (21 та 31 року) з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні;
- 53-річна жінка також зазнала травм, їй надали необхідну допомогу.
У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.
На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.
До слова, від початку доби повітряна тривога лунала у Києві вісім разів.
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