Росія з ночі атакує Київ дронами: поранено трьох людей, уламки зафіксовано у двох районах

У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев

Від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У Голосіївському районі столиці станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих людей:

Двох чоловіків (21 та 31 року) з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні;

53-річна жінка також зазнала травм, їй надали необхідну допомогу.

У Печерському районі уламки збитого ворожого БпЛА впали в лісопарковій зоні, спричинивши загоряння сухої трави та дерев. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.

Пошкоджена дроном автівка у Києві фото: Національна поліція України

Уламки дрона, зібрані правоохоронцями фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.

До слова, від початку доби повітряна тривога лунала у Києві вісім разів.